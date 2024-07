Gerresheimer's Q2/H1 2024 steht vor der Tür, daher nutzen die Analysten von mwb research die Gelegenheit, einen Blick auf die Konsenserwartungen zu werfen. Seit einigen Quartalen hat das Unternehmen mit dem Abbau von Lagerbeständen in seinem Segment Primary Packaging Glass (PPG) zu kämpfen, und dies dürfte sich in Q2 fortsetzen. Dies spiegelt sich auch in den Konsensschätzungen wider, die nur eine begrenzte Dynamik erkennen lassen. In Verbindung mit einem negativen operativen Leverage dürfte sich dies in einem erhöhten Druck auf die Margen niederschlagen. Während das Management ein stärkeres zweites Halbjahr erwartet, könnten die Prognosen für 2024 je nach Dauer des Lagerabbaus immer noch in sich zusammenfallen. Dennoch sollten eine gute Auftragslage und Kapazitätserweiterungen eine Rückkehr zu stärkerem Wachstum nach 2024 ermöglichen. Die Analysten von mwb research bestätigen ihr Kursziel von EUR 120,00 und ihre Kaufempfehlung. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Gerresheimer%20AG