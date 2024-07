Q2 Belastungen durch Wertberichtigungen

Die Aktie des Energiekonzerns BP steht derzeit unter starkem Druck, nachdem der Konzern milliardenschwere Wertberichtigungen angekündigt hat. Im Zuge einer Standortverkleinung der Raffinerie in Gelsenkirchen wird das Unternehmen eine Abschreibung von bis zu zwei Milliarden US-Dollar vornehmen. Dies teilte BP in London mit. Der Standort leidet unter hohen Kosten und sinkender Nachfrage, was den Druck auf europäische Raffinerien durch vermehrte Importe aus dem Nahen Osten und Asien verstärkt.

Zusätzlich hat BP berichtet, dass die Öl- und Gasproduktion im zweiten Quartal auf dem Niveau des Vorquartals geblieben ist. Allerdings zeigte sich das Handelsgeschäft bei Öl schwach und bei Gas durchschnittlich. Die offiziellen Quartalszahlen werden am 30. Juli erwartet.

