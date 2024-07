Patricia Körner wird neue Vorständin für Produkt, Betrieb und IT bei der ÖRAG Rechtsschutzversicherungs-AG und der Deutschen Assistance Versicherung AG. Sie soll ihre neue Tätigkeit spätestens im Januar 2025 aufnehmen. Die Aufsichtsräte der ÖRAG Rechtsschutzversicherungs-AG und der Deutsche Assistance Versicherung AG haben Patricia Körner zur neuen Vorständin für Produkt, Betrieb und IT bestellt. Sie tritt damit die Nachfolge von Betina Nickel an und soll ihre neue Tätigkeit bei der ÖRAG spätestens ...

Den vollständigen Artikel lesen ...