Die aktuellen Wirtschaftsnachrichten mit Michael Weyland

Thema heute: Gesundheitstipps für Schreibtischarbeiter: Der "Ratgeber Rücken" von Prof. Dr. Joachim Grifka

Dass Rückenprobleme heutzutage als "Volkskrankheit" gelten, hat sich herumgesprochen. Nun ist es nicht so, dass man nichts dagegen tun könnte, allerdings muss man dazu aktiv werden. Viele Betroffene sind im Büro tätig oder haben eine überwiegend sitzende Tätigkeit, beispielsweise weil sie beruflich weitere Strecken im Auto fahren.Prof. Dr. Joachim Grifka Foto © PrivatZwar kommen die Schmerzen oft von "jetzt auf gleich", die Ursachen beginnen aber viel früher. Bei mangelnder Bewegung. In seinem aktuellen Buch "Ratgeber Rücken" beschreibt der international anerkannte Orthopäde Prof. Dr. Joachim Grifka zum besseren Verständnis nicht nur die Ursachen, er gibt Betroffenen auch eine ganze Reihe von Übungen mit auf den Weg, um die Beschwerden zu lindern oder ganz zu beheben. Prof. Dr. Joachim Grifka:Wir haben die Möglichkeit, sehr viel selbst gegen Rückenbeschwerden zu tun. Einmal im Bereich der Prävention, dann aber auch bei aufgetretenen Beschwerden, indem man durch entsprechende Übungsbehandlung den Schmerzen entgegenwirkt und wieder in einen schmerzfreien Zustand kommt und dann vor allem auch verhindert, dass erneut Schmerzen auftreten.Nun agiert der eine oder andere Betroffene nach dem Motto: "Viel hilft viel", übertreibt es aber oder agiert sogar kontraproduktiv, denn…Prof. Dr. Joachim Grifka:Es gibt auch viele Übungen, die in gutem Glauben der Besserung für den Rücken und des Trainings gemacht werden, die aber kontraproduktiv sind, weil sie in ungünstige Bewegungen trainieren oder eine vermehrte Belastung des Oberkörpers bewirken.Bei Bürotätigkeiten sollte man schon im Vorfeld präventiv tätig werden, hier gibt es einiges zu beachten: Prof. Dr. Joachim Grifka: Also rückenbelastende ungünstige Bewegungen vermeiden, also beispielsweise beim Sitzen darauf achten, wie man sitzt. Da gibt es ganz einfache Tipps für den Bildschirmarbeitsplatz, wie hoch der Bildschirm stehen soll oder wie die Tastatur anzuordnen ist. Dinge, die oft nicht beachtet werden, die aber in der Arbeit genauso wie im Home-Office wichtig sind und davor bewahren, dass man Verspannungen im Nackenbereich bekommt und davor bewahren, dass man Verspannungen mit Ausstrahlungen bis in die Hände bekommt und Rückenmüde wird. Der sehr empfehlenswerte Ratgeber Rücken von Prof. Joachim Grifka wird unter anderem vom Berufsverband für Orthopädie und Unfallchirurgie empfohlen. Er ist im weltweit führenden Wissenschaftsverlag Springer erschienen, hat 223 Seiten und kostet als Taschenbuch 24,99 Euro. Als eBook ist er für 19,99 Euro zu haben.

