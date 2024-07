München (ots) -Welche Patientengruppen fragen am häufigsten nach einer Zweitmeinung? Wie digital sind die hochqualifizierten Fachärzte in Deutschland? Und woher kommen internationale Patienten, die sich gezielt in Deutschland behandeln lassen? Das und mehr hat die Ärztebefragung 2024 von FOCUS-Gesundheit ermittelt. Diese Datenerhebung ist seit vielen Jahren ein wichtiger Baustein der Methodik zur Ermittlung der etablierten FOCUS-Ärzteliste. Die Veröffentlichung detaillierter Ergebnisse erlaubt nun erstmals einen tieferen und wertvollen Einblick in wichtige Aspekte des Gesundheitswesens.Mehr als 6.300 Fragebögen hat das Forschungsinstitut FactField im Auftrag von FOCUS-Gesundheit ausgewertet - ausgefüllt von hochqualifizierten Fachärztinnen und Fachärzten für 126 Indikationen und Fachgebiete. Derart umfangreiche Daten aus einer Befragung im Gesundheitswesen zur medizinischen Versorgung in Deutschland gibt es nicht viele. Die spannendsten Erkenntnisse daraus hat die Redaktion von FOCUS-Gesundheit in fünf Themengebieten aufbereitet.1. Digitalisierung kommt Patienten zuguteDie Digitalisierung kann dazu beitragen, die medizinische Versorgung zu verbessern. Dieser Meinung sind drei von vier Ärzten in Deutschland (76 Prozent), wie eine Umfrage des Forschungsinstituts FactField im Auftrag von FOCUS-Gesundheit unter rund 6.300 hochqualifizierten Fachärzten ergab. Für fast jeden zweiten Arzt (44 Prozent) gehört die Online-Terminvergabe laut Umfrage zum Alltag. Auch Videosprechstunden sind der Studie zufolge inzwischen weit verbreitet: Fast jede dritte Klinik oder Praxis (31 Prozent) bietet sie bereits an. Allerdings: Zehn Prozent der befragten Ärzte gaben an, gar keine digitalen Services für Patienten bereitzuhalten.2. Doppelt rät besser: Hohe Nachfrage bei ZweitmeinungenSicher ist sicher. Deshalb machen viele Patienten von ihrem Recht auf eine ärztliche Zweitmeinung Gebrauch: Mehr als jeder zweite hochqualifizierte Facharzt in Deutschland (56 Prozent) wird dafür mehr als 30-mal im Jahr konsultiert. Am häufigsten wird die ärztliche Zweitmeinung der Umfrage zufolge in den Fachgebieten Augenheilkunde, Orthopädie, Radiologie und Nuklearmedizin, Gynäkologie sowie Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde nachgefragt.3. Medizintourismus: Deutsche Mediziner sind gefragtSaudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate und Russland: Aus diesen Ländern kommen am häufigsten Patienten gezielt zur Behandlung nach Deutschland. Aber auch aus den direkten Nachbarländern suchen Patienten Fachärzte in Deutschland auf: Österreich und die Schweiz folgen auf den Plätzen vier und fünf. Die meisten Nennungen erhielt die Ukraine - von Medizintourismus kann hier aufgrund des aktuellen russischen Angriffskrieges allerdings keine Rede sein. Weit mehr als die Hälfte der befragten Ärzte (64 Prozent) behandeln internationale Patienten, die speziell dafür anreisen.4. Hochqualifizierte Fachärzte im Dienst von Wissenschaft und ForschungHochqualifizierte Fachärzte in Deutschland sind in Wissenschaft und Forschung sehr aktiv. Vor allem in der Onkologie, der Gynäkologie und der Gastroenterologie beteiligen sich die befragten Mediziner aktiv an der Forschung und haben in den vergangenen fünf Jahren eigene Patienten in Studien eingebracht. Im Schnitt veröffentlichten die Befragten demnach 15 wissenschaftliche Publikationen in den vergangenen vier Jahren.5. Dr. Social: Die Patienten dort erreichen, wo sie sich im Netz aufhaltenÄrzte geben ihr Wissen teilweise auch über Social Media weiter: Knapp jeder fünfte hochqualifizierte Facharzt informiert und klärt die Öffentlichkeit dort über medizinische Themen auf. Die beliebtesten Plattformen der Mediziner waren demnach Instagram (26 Prozent), Facebook (24 Prozent) und YouTube (18 Prozent). Die Videoplattform TikTok nutzen zwei Prozent der Ärzte, um zu informieren.Weitere Informationen zu FOCUS-Gesundheit und zur Datenerhebung der FOCUS-Ärzteliste finden Sie hier: focus-gesundheit.de sowie hier: focus-gesundheit.de/top-mediziner/methodikWeitere Infografiken zu den fünf Themengebieten für redaktionelle Zwecke erhalten Sie sehr gerne auf Anfrage.Pressekontakt:21up GmbHDr. med. Christian BruerPrinzregentenstraße 5480538 MünchenTel.: +49 89 5880 568 88Fax: +49 89 5880 568 99E-Mail: cb@21-up.comWeb: www.21-up.comOriginal-Content von: FOCUS-Gesundheit, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175618/5819374