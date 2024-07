DJ Nagel: EZB überprüft Kurs bei jeder Sitzung neu

FRANKFURT (Dow Jones)--EZB-Ratsmitglied Joachim Nagel sieht keinen Automatismus für weitere Zinssenkungen der Europäischen Zentralbank (EZB). "Zinssenkungen machen wir nicht per Autopilot", sagte Nagel dem Tagesspiegel und fügte hinzu: "Wir werden also je nach Datenlage entscheiden. Und das heißt, wir überprüfen unseren Kurs bei jeder Sitzung neu." Dabei werde der EZB-Rat "vorsichtig" bleiben. Den vollen Wortlaut des Interviews veröffentlicht der Tagesspiegel am Mittwoch.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/apo

(END) Dow Jones Newswires

July 09, 2024 07:06 ET (11:06 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.