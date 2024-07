Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Altech Advanced Materials AG (FRA: AMA) hat ihr erstes Geschäftshalbjahr 2024 (01.01. bis 30.06.2024) mit einem voraussichtlichen Halbjahresfehlbetrag (Einzelabschluss nach HGB) in Höhe von rund -818 TEUR (Vergleichsperiode: rund -992 TEUR) abgeschlossen, so das Unternehmen in der aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Meldung: ...

