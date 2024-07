Wien (www.fondscheck.de) - Die amerikanische Fondsgesellschaft Franklin Templeton hat in Europa das Feld der passiven börsengehandelten Fonds (ETFs) auf Kernmärkte betreten, so die Experten von "FONDS professionell".Die Gesellschaft mit Sitz im kalifornischen San Mateo habe den Franklin FTSE Developed World ETF (ISIN IE000CVOSY02/ WKN A408N3) gestartet, der die Entwicklung der Aktien von Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung in den entwickelten Märkten weltweit nachzeichne. Der zugrundeliegende Index umfasse mehr als 2.000 Aktien aus 25 entwickelten Volkswirtschaften. ...

