Mit einem Minus von knapp zwei Prozent rangiert die Bayer-Aktie am Dienstag einmal mehr auf der Seite der Top-Verlierer im DAX. In einer aktuellen Studie rechnen die Analysten von Deutsche Bank Research mit einem schwachen Bericht zum zweiten Quartal 2024, den die Leverkusener am 06. August vorlegen wollen.Experte Falko Friedrichs hält an seinem bisherigen Votum "Hold" fest, der Zielkurs wird weiterhin auf 29 Euro beziffert. Der Analyst rechnet in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick mit einem ...

