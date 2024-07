WATERLOO, Kanada, July 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die voll integrierten, hochauflösenden High-Speed-Zeilenkamera-Module der AxCIS (https://www.teledynedalsa.com/en/products/imaging/cameras/axcis/)-Familie von Teledyne DALSA sind jetzt auch in Farbe erhältlich. Diese benutzerfreundlichen Contact Image Sensoren (CIS) vereinen Sensoren, Objektive und Beleuchtungen in einem Gerät und bieten ein kostengünstiges Inspektionssystem für viele anspruchsvolle Bildverarbeitungsanwendungen wie unter anderem in der Batterie- und Druckinspektion.



Die AxCIS-Sensoren basieren auf den mehrzeiligen CMOS-Bildsensoren von Teledyne und liefern eine überragende Bildqualität mit einer Zeilenbildaufnahmerate von bis zu 60 kHz x 3 Zeilen nativer RGB-Farben bei einer Pixelgröße von 28 µm bzw. 900 dpi Auflösung, so dass Defekte mit bisher unerreichter Präzision erkannt werden können. Das einzigartige Sensordesign deckt das gesamte Sichtfeld ohne fehlende Pixel ab und liefert ein 100 % nahtloses Bild ohne jegliche Interpolation. Neben der Fehlererkennung unterstützt das einzigartige Design auch echte messtechnische Anwendungen.

AxCIS wurde so konzipiert, dass es mit einer einzigen 24-V-Stromversorgung auf verschiedene Sichtfelder skaliert werden kann. Mit seinem kleinen Formfaktor und einem optischen Pfad mit staubdichtem IP50-Design passt AxCIS selbst bei begrenztem vertikalem Einbauraum in nahezu jedes System. Die Camera Link HS SFP+-Glasfaserschnittstelle liefert einen hohen Datendurchsatz über kostengünstige, lange Standardkabel und ist immun gegen EMV-Strahlung in rauen Industrieumgebungen.

Informieren Sie sich auf der AxCIS-Produktseite (https://www.teledynedalsa.com/en/products/imaging/cameras/axcis/) über weitere Details und besuchen Sie unsere Kontaktseite (https://www.teledynedalsa.com/en/contact/contact-sales/) für vertriebliche Anfragen.

Teledyne DALSA ist Teil der Teledyne Vision Solutions Gruppe und führend in der Entwicklung, Herstellung und dem Einsatz von digitalen Bildverarbeitungskomponenten für die industrielle Bildverarbeitung. Bildsensoren, Kameras, Smart-Kameras, Framegrabber, Software und Bildverarbeitungslösungen von Teledyne DALSA bilden das Herzstück von Tausenden von Inspektionssystemen in der ganzen Welt und in verschiedenen Branchen. Weitere Informationen finden Sie unter www.teledynedalsa.com/imaging (http://www.teledynedalsa.com/imaging).

Kontakt für Medien:

Jessica Broom

Jessica.broom@teledyne.com (mailto:Jessica.broom@teledyne.com)

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/03e316ba-79a6-4903-8f72-76e48faaaf99 (https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/03e316ba-79a6-4903-8f72-76e48faaaf99)