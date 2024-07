Krypto News: Ein unerwarteter Trend - diese Coins brachten den größten Gewinn Q2 2024

Als CoinGecko im vergangenen April einen Bericht herausbrachte, der klar zeigt, dass Meme-Coins mit Abstand den größten Gewinn in der Krypto-Branche ermöglicht hatten, überraschte das viele Anleger. Denn lange Zeit galten die Kryptowährungen mit Spaßfaktor als unnütz und wurden häufig nur milde belächelt.

Nun gibt es eine weitere Auswertung, die sich auf das vergangene zweite Quartal des laufenden Jahres bezieht. Wer dachte, dass nach der Einführung der Bitcoin-Spot-ETFs auf dem US-amerikanischen Börsenmarkt vielleicht die etablierten Coins die besten Renditen erzielen konnten, der hat sich allerdings getäuscht. Denn eine ganz andere Sparte brachte das größte Wachstum in den vergangenen drei Monaten mit sich.

Real World Assets ermöglichten das größte Wachstum

Wie die offiziellen Daten von Artemis zeigen, konnte im vergangenen Quartal die Krypto-Sparte "Real World Assets" (RWA) das größte Wachstum verzeichnen. Hierbei handelt es sich um Krypto-Token, die auf tatsächlichen Vermögenswerten basieren: Kunstwerke, Luxusgüter oder Immobilien werden hier genauso gerne genutzt wie die klassischen Aktien. Bereits im ersten Quartal landete diese Sparte auf dem zweiten Platz der Kryptowährungen mit den größten Gewinnen.

Allerdings sollte auch beim Blick auf die aktuelle Statistik darauf hingewiesen werden, dass das vergangene Quartal 2024 als wachstumsschwach gilt, was gerade bei einem Blick auf die Meme-Coin-Sparte klar wird: Nachdem diese unglaublichen Sprünge im ersten Quartal erleben konnte, waren die letzten Wochen alles andere als lukrativ für kurzfristig denkende Anleger. So haben sich viele Investoren auf weniger spekulative Coins konzentriert - und gerade RWA-Token, die auf einem tatsächlichen Wert basieren, konnten überzeugen.

(Quelle: Artemis)

Am stärksten mussten sich allerdings die KI-Coins, die lange Zeit zu den vielversprechendsten Gewinnern gezählt haben, den Kurskorrekturen stellen. So verloren die KI-Token im Schnitt satte 60 % - und das, obwohl die Tech-Branche auch weiterhin ein großes Interesse an der Technologie hinter künstlicher Intelligenz (KI) hat. Direkt dahinter liegen DeFi-Coins - wie zum Beispiel Bitcoin -, die ebenfalls fast 60 % im Schnitt an Wert verloren haben. Derzeit scheint es außerdem so, als ob sich dieser Trend zumindest in den kommenden Wochen noch fortsetzen könnte. Schließlich ist der gesamte Markt derzeit in einem Rückgang, weshalb immer mehr Anleger aktuell aus Angst vor weiteren Verlusten ihre Krypto-Investitionen abstoßen.

Handelt es sich bei Real World Assets um eine Bubble?

Trotz der großen Gewinne im letzten Quartal werden viele RWA-Token von der Krypto-Community weiterhin kritisch betrachtet. Zudem stellen noch immer viele potenzielle Investoren - und selbst RWA-Liebhaber - den tatsächlichen Zweck hierzulande in Frage. So gibt es zwar seit der Einführung von MiCA durch die Europäische Union endlich eine regulatorische Richtlinie, um auch hierzulande zum Beispiel teure Autos oder Immobilien zu tokenisieren, doch ist der tatsächliche Sekundärmarkt zumindest in Deutschland und der EU weiterhin recht klein.

Der Avalanche (AVAX) Kurs des vergangenen Jahres (Quelle: CoinMarketCap)

Trotzdem konnten gerade im letzten Jahr viele RWA-Netzwerke große Kursgewinne verzeichnen. Avalanche (AVAX) ist die größte RWA-Kryptowährung nach Marktkapitalisierung und konnte alleine im letzten Jahr den Wert des nativen AVAX-Tokens mit einem Zuwachs von über 80 % fast verdoppeln. Der zweitgrößte RWA-Coin Chainlink (LINK) konnte im selben Zeitraum sogar ein Plus von über 112 % verzeichnen und das Projekt Internet Computer (ICP) legte um immerhin über 76 % zu.

Trotzdem sind sich viele Anleger immer noch unsicher, ob Real World Assets tatsächlich die Zukunft sein werden. Denn obwohl Bitcoin und Ethereum derzeit schwächeln, fokussieren sich immer noch viele Investoren auf junge Meme-Coin-ICOs. Schließlich brachte diese Sparte in der Vergangenheit eine hohe Volatilität mit sich, die von vielen Anlegern als Chance gesehen wird. Jedoch sollte auch hier nicht vergessen werden, dass so starke Kursschwankungen auch häufig mit einem Risiko verbunden sind. Umso wichtiger ist es, eine eigene Recherche durchzuführen und das eigene Krypto-Wissen regelmäßig zu erweitern.

99Bitcoins: Eine neue Learn-to-Earn-Plattform für Krypto-Interessierte

Gerade im Hinblick darauf, dass die Blockchain- und Krypto-Branche ständig wächst und neue Technologien auf den Markt kommen, ist das Finden und Verstehen von entsprechenden Informationen umso wichtiger für Anleger. Genau an dieser Stelle möchte jetzt 99Bitcoins ($99BTC) ansetzen, denn das Unternehmen arbeitet aktuell an der Einführung einer neuen Learn-to-Earn-Plattform.

Die Lernplattform selbst ist bereits seit 2013 als Anlaufstelle für Krypto-Wissen im World Wide Web bekannt und bietet mittlerweile fast 80 Stunden an Lernkurse und Module. Nun soll allerdings mit der Einführung des $99BTC-Tokens der nächste Schritt gewagt werden, denn der Coin soll im Zusammenhang mit der neuen Plattform an lernwillige Nutzer ausgegeben werden.

Erfahre alles zum 99Bitcoins-Projekt!

Der neue Token soll zunächst übrigens als ERC-20-Token auf den Markt gebracht werden. Bereits jetzt können interessierte Anleger am Staking-Programm teilnehmen und derzeit eine Rendite von 705 % erhalten. Später ist außerdem ein Bridging zur BRC-20-Technologie geplant - in Verbindung mit der Veröffentlichung neuer Lernkurse, die genau dieses Thema näher erklären.

Wer zudem am Staking-Programm teilnimmt, der wird mit zusätzlichen Lernkursen belohnt. Darüber hinaus gibt es auch exklusive Webinare sowie Zugriff auf eine VIP-Community, in der erfahrene Krypto-Trader Fragen beantworten und mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Investiere jetzt in den $99BTC-Token!

