Frankfurt am Main (www.anleihencheck.de) - Nach den Fortschritten der vergangenen Monate enttäuschten die Einkaufsmanagerindices der Eurozone im Juni sowohl im Bereich Fertigung als auch im Dienstleistungssektor, so die Experten von Santander Asset Management.Das aggregierte Niveau sei nach wie vor mit einem positiven BIP-Wachstum in der Eurozone vereinbar, doch aktuell werde keine signifikante Beschleunigung gegenüber den 0,3 Prozent des ersten Quartals 2024 erwartet. Für Tobias Friedrich, Senior Manager Products & Markets bei Santander Asset Management, bleibe dieses Szenario sowohl für deutsche Staatsanleihen als auch für Aktien und damit für die Diversifizierung der Finanzanlagen günstig: "Positives Wachstum unterstützt günstige Schätzungen für die Unternehmensgewinne, während das BIP-Wachstum, das bei rund 0,3 Prozent gehalten wird, zur Kontrolle der Inflation beiträgt und der EZB hilft, bei Zinssenkungen weiter voranzukommen." ...

