Bochum (ots) -Ab dem 11. Juli wird es wieder gelb in den UCI Kinos. "Ich - Einfach Unverbesserlich 4" erobert die Kinoleinwand aller UCI und UCI Luxe Kinos. Neben Vorstellungen in den Premiumformaten iSense und IMAX, bieten die UCI Kinos Vorstellungen in OV und Omu an. UCI hat außerdem einen speziellen Familientarif passend zu den Familienfilmen. Erwachsene zahlen in Begleitung von Kindern unter 15 Jahren an allen Tagen auf allen Plätzen nur den Kinderpreis.Am 13. Juli wird der Kinosommer mit dem Kids Club Sommerkino gefeiert. Für ein gemeinsames Kinoerlebnis, findet außerdem auch zu "Ich - Einfach Unverbesserlich 4" eine Inklusionsvorstellung statt.Kids Club Sommerkino am 13. Juli ab 14 UhrBei UCI können sich kleine Gäste auf Extra-Minions-Spaß freuen. Wer mit seinen Eltern ab 14 Uhr in eine Kinovorstellung, z.B. von ICH - EINFACH UNVERBESSERLICH 4 oder ALLES STEHT KOPF 2 kommt, kann sich ein Minions-Tattoo und eine kleine Überraschung sichern. Der UCI Kids Club unter uci-kids.de ist die Plattform für junge Kinofans mit allen Informationen zu aktuellen Kinostarts, Mitmachrätseln, Malvorlagen und Gewinnspielen.Inklusions-Vorstellung am 13. Juli zur jeweils ersten Vorstellung des TagesUCI möchte mit seinen regelmäßig stattfindenden Inklusions-Vorstellungen auch Menschen mit individuellen Bedürfnissen ein gemeinschaftliches Kinoerlebnis ermöglichen. Bei gedimmtem Licht und reduzierter Lautstärke können sich alle trotz Sitzplatzbuchung frei im Saal bewegen und den Film so erleben, wie es individuell am entspanntesten ist. Die Vorstellung ist werbefrei, so dass wirklich nur die Geschichte des Films im Mittelpunkt steht. Dieses Angebot richtet sich an alle Kinofans, mit und ohne Beeinträchtigungen, denen UCI den gemeinsamen Kinobesuch mit diesen Rahmenbedingungen erleichtern kann.Über den Film:Vom Superschurken zum Vorstadt-Familienvater? Kann passieren, wenn man Gru (Oliver Rohrbeck) heißt, auf dem Klassentreffen seinen Erzfeind trifft, die Dinge eskalieren und man untertauchen muss. Als aber Baby Gru Junior vom rachsüchtigen Maxime Le Mal entführt wird, war es das mit Ruhe und Frieden. Gru und seine Familie machen sich auf zu einer irrwitzigen Rettungsaktion. Mit dabei die Minions, diesmal noch chaotischer, denn ein Superserum hat fünf von ihnen zu Mega Minions mit besonderen Fähigkeiten gemacht!Tickets zu allen Vorstellungen und weitere Infos unter uci-kinowelt.de