Vancouver, British Columbia - 9. Juli 2024 - GoldMining Inc. (das "Unternehmen" oder "GoldMining") (TSX: GOLD; NYSE American: GLDG) - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/goldmining-inc/ - freut sich, zusätzliche Untersuchungsergebnisse des zuvor angekündigten Bohrprogramms auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt São Jorge ("São Jorge" oder das "Projekt") im Goldgebiet Tapajós ("Tapajós") im brasilianischen Bundesstaat Pará bekannt zu geben. Die Diamantkernbohrkomponente des Programms, das nun abgeschlossen ist, umfasste 1.077 Meter (m"). Die Ziele des Programms umfassten Bestätigungsbohrungen innerhalb und in der Nähe der Ränder der bestehenden Goldlagerstätte São Jorge (die Lagerstätte") sowie Erkundungsbohrungen etwa einen Kilometer entfernt von der bekannten Mineralisierung in einem Gebiet, in dem bisher keine Bohrungen durchgeführt wurden.

Die Untersuchungsergebnisse von zwei weiteren Diamantbohrlöchern (SJD-121-24 und SJD-122-24) wurden erhalten, die zusammen mit dem zuvor veröffentlichten Bohrloch SJD-120-24 (siehe Pressemitteilung vom 18. Juni 2024) die Bestätigungskomponente der Bohrungen innerhalb und in der Nähe der Ränder der Lagerstätte erfolgreich abgeschlossen haben.

Zu den Höhepunkten gehören:

- SJD-122-24:

- 19 m mit 1,24 Gramm pro Tonne (g/t) Gold (Au) aus 61 m Tiefe, einschließlich:

7 m mit 2,98 g/t Au aus 68 m Tiefe.

- SJD-121-24:

- 18 m mit 0,70 g/t Au aus 86 m Tiefe, einschließlich:

8 m mit 1,14 g/t Au aus 88 m

Tim Smith, Vice President of Exploration, kommentierte: "Wir freuen uns, weitere Ergebnisse der kürzlich abgeschlossenen Bohrungen bei São Jorge bekannt zu geben. Die Ergebnisse dieser beiden Bohrlöcher in der Nähe der westlichen bekannten Ausdehnung der Hauptlagerstätte São Jorge tragen dazu bei, den Mineralisierungskorridor abzugrenzen, der aus mehreren Abschnitten mit Goldmineralisierung besteht und auf eine mögliche en-echelon-Anordnung von mineralisierten Adern innerhalb des breiteren hochbelasteten Korridors von São Jorge hinweist. Weitere orientierte Diamantkernbohrungen werden dazu beitragen, diese Zonen zu modellieren und das Vertrauen in die Ressourcen zu verbessern. Darüber hinaus wird unser Schneckenbohrprogramm fortgesetzt, um die Lithologie des Grundgesteins zu kartieren und geochemische Proben des In-situ-Saprolits zu entnehmen, das sich unterhalb breiter oberflächlicher Bodenanomalien befindet; es wird erwartet, dass dies dazu beitragen wird, Vektoren in Richtung möglicher neuer Zonen mit Mineralisierungen im Grundgestein zu definieren. Wir freuen uns darauf, weitere Updates zum Bohrprogramm bei São Jorge zu veröffentlichen."

Details zum Bohrprogramm und geologische Beschreibung

São Jorge liegt innerhalb des aktiven und sich rasch entwickelnden Golddistrikts Tapajós (siehe Abbildung 1), in dem laut der brasilianischen Nationalen Bergbaubehörde in der Vergangenheit schätzungsweise über 20 Millionen Unzen Gold aus dem handwerklichen Abbau von Oberflächenvorkommen gewonnen wurden. Das Tapajós-Gebiet beherbergt die produzierende hochgradige Untertage-Mine Palito von Serabi Gold Plc. und die brandneue Tagebaumine Tocantinzinho von G Mining Ventures Corp. ("G Mining"), die vor kurzem mit der Inbetriebnahme ihrer Verarbeitungsanlage begonnen hat (siehe Pressemitteilung von G Mining vom 11. Juni 2024).

São Jorge liegt unmittelbar neben dem asphaltierten Highway BR-163 und einem neuen 138-kV-Stromleitungskorridor, der an das vor kurzem für Tocantinzinho errichtete Stromnetz angeschlossen ist. Die Explorationsaktivitäten bei São Jorge werden von einem permanenten Lager in der Nähe der bestehenden Lagerstätte und nur 3 Kilometer vom Highway entfernt durchgeführt.

Abbildung 1 - Goldgebiet Tapajós und Standort des Projekts São Jorge.

Das Unternehmen begann im Mai 2024 mit Bohrungen bei São Jorge (siehe Pressemitteilung vom 29. Mai 2024) und veröffentlichte die Ergebnisse des ersten Bestätigungsbohrlochs SJD-120-24 (siehe Pressemitteilung vom 18. Juni 2024) mit einem Abschnitt von 163 m mit 1,02 g/t Au, einschließlich 37 m mit 2,26 g/t Au (siehe Abbildung 2).

Die Mineralisierung besteht aus bruchgesteuerten Sulfid- und Quarzadern, wobei die Sulfide überwiegend aus Pyrit und in geringerem Maße aus Chalkopyrit bestehen. Die Mineralisierung verläuft entlang von Nordwest-Südost streichenden Scherzonen, die im Monzogranit und entlang eines gescherten Fußwandkontakts zwischen Monzogranit und Syenogranit beherbergt sind, der insgesamt den hochbelasteten Korridor von São Jorge definiert. Pyrit tritt als haarfeine Stringer, verstreute Körner und halbmassiver Pyrit in 3 bis 5 cm dicken Adern auf. Höhere Goldgehalte stehen in Zusammenhang mit einem höheren Vorkommen von Sulfidmineralien, insbesondere dickeren Adern, und/oder einer höheren Dichte von halbmassiven bis massiven Pyritadern (siehe Abbildung 3).

SJD-121-24 und SJD-122-24 lieferten zusätzliche Infill-Bohrungen im westlichen Teil der Lagerstätte, um eine mögliche zukünftige Ressourceninterpolation und -klassifizierung zu unterstützen (siehe Abbildung 4). Die Bohrungen durchschnitten mehrere Mineralisierungszonen, die sich innerhalb des hochgradigen Korridors São Jorge befinden. SJD-122-24 zeigte eine starke Mineralisierung direkt entlang des Streichens der Hauptlagerstätte. SJD-121-24 durchteufte mehrere Mineralisierungszonen nördlich der etablierten Streichenrichtung der Lagerstätte, die möglicherweise eine nordwestliche Abstufung der mineralisierten Strukturen innerhalb einer großen niedriggradigen Umhüllung darstellen, die mit dem breiteren hochgradigen Korridor São Jorge in Verbindung steht. Weitere Informationen zu den Bohrungen finden Sie in den Tabellen 1 und 2 unten.

Weitere Informationen über das Projekt São Jorge, einschließlich bestehender Ressourcenschätzungen und historischer Arbeiten auf dem Projekt, finden Sie im technischen Bericht mit dem Titel "São Jorge Gold Project, Pará State, Brazil: Independent Technical Report on Mineral Resources", der für das Unternehmen erstellt wurde und auf den 31. Mai 2021 datiert ist, und der auf dem Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca verfügbar ist.

Abbildung 2 - Standorte der Bohrlöcher der Goldlagerstätte São Jorge, einschließlich der Standorte von SJD-121-24, SJD-122-24 und anderer Bohrlöcher, deren Untersuchungsergebnisse noch ausstehen. Schnittlinie 'A-A' wie in Abbildung 4 dargestellt.

Abbildung 3 - Kernprobe, die die starke visuelle Beschaffenheit der Mineralisierung bei São Jorge zeigt und eine 1-2 cm breite Pyritader innerhalb von SHD-122-24 umfasst, die 15,67 g/t Au aus 72,0 bis 73,0 Metern Tiefe ergab (siehe Tabelle 1).

Abbildung 4 - Querschnitt der Bohrlöcher der Goldlagerstätte São Jorge, der die Lage der vor kurzem abgeschlossenen Bohrlöcher SJD-121-24 und SJD-122-24 zeigt und nach Nordosten ausgerichtet ist (siehe Schnittzeichnung in Abbildung 2).

Tabelle 1 - Untersuchungsabschnitte auf São Jorge aus den ersten drei Bohrlöchern des Bohrprogramms 2024, erhalten am 9. Juli 2024.

Nummer der Bohrung Intervall von (m) Intervall bis (m) Kernlänge1 (m) Au-Klasse (g/t) SJD-120-24 44.00 207.00 163.00 1.02 SJD-120-24 44.00 64.00 20.00 1.37 Einschließlich 45.00 50.00 5.00 2.82 Einschließlich 45.00 46.00 1.00 7.25 SJD-120-24 69.00 70.00 1.00 3.03 SJD-120-24 74.00 75.00 1.00 5.05 SJD-120-24 95.00 132.00 37.00 2.26 Einschließlich 97.00 98.00 1.00 11.47 Einschließlich 102.00 104.00 2.00 12.22 SJD-120-24 148.00 159.00 11.00 1.00 Einschließlich 152.00 155.00 3.00 2.31 SJD-120-24 166.00 179.00 13.00 1.35 SJD-120-24 195.0 207.0 12.00 1.15 einschließlich 201.00 206.00 5.00 2.24 Einschließlich 205.00 206.00 1.00 7.29 SJD-120-24 249.00 250.00 1.00 1.07 SJD-120-24 259.00 260.00 1.00 1.27 SJD-120-24 265.00 266.00 1.00 3.74 SJD-121-24 49.00 52.00 3.00 1.31 SJD-121-24 86.00 104.00 18.00 0.70 Einschließlich 88.00 96.00 8.00 1.14 SJD-121-24 191.00 196.00 5.00 0.75 SJD-122-24 32.00 35.00 3.00 0.80 SJD-122-24 61.00 80.00 19.00 1.24 Einschließlich 68.00 75.00 7.00 2.98 Einschließlich 72.00 73.00 1.00 15.67 SJD-122-24 110.00 114.00 4.00 0.47

Anmerkungen:

Die tatsächliche Mächtigkeit wird auf etwa 66 % der Bohrlochlänge geschätzt, wobei man davon ausgeht, dass es sich in erster Linie um eine steil abfallende, aderhaltige Mineralisierung handelt.

Tabelle 2 - Koordinaten des Bohrlochkragens von São Jorge 2024.

Nummer der Bohrung Östliche Ausrichtung Meter (UTM Zone 21S) Nordende Meter (UTM Zone 21S) Höhenlage (m über dem Meeresspiegel) Tiefe (m) Azimut (Abschlüsse) Dip (Abschlüsse) Status SJD 120-24 657535 9282655 209.45 271.84 335 -50 Alle Tests erhalten SJD 121-24 656807 9283159 211.50 200.34 180 -50 Alle Tests erhalten SJD 122-24 656810 9283020 214.90 126.43 180 -50 Alle Tests erhalten SJD 123-24 656065 9283800 203.10 251.39 230 -50 Anhängig SJD 124-24 656360 9284004 223.29 226.51 215 -50 Anhängig

Qualifizierte Person

Paulo Pereira, P. Geo., President von GoldMining, hat die Erstellung der wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung beaufsichtigt und diese überprüft und genehmigt. Herr Pereira ist eine qualifizierte Person gemäß der Definition in National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43-101").

Überprüfung der Daten

Für dieses Bohrkernprobentnahmeprogramm wurden Proben aus dem NQ/HQ-Kern entnommen, indem der Bohrkern in zwei Hälften gesägt wurde, wobei eine Hälfte zur Untersuchung an SGS Geosol Laboratórios Ltda. ("SGS") in Brasilien geschickt wurde und die andere Hälfte des Kerns als zukünftige Referenz vor Ort verbleibt. Die Probenlänge im Bohrloch betrug einheitlich 1,0 m. SGS ist ein zertifiziertes kommerzielles Labor in Vespasiano, Minas Gerais, Brasilien, und ist unabhängig von GoldMining. GoldMining hat ein Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollprogramm für die Beprobung und Analyse des Bohrkerns eingeführt, das Duplikate, mineralisierte Standards und Leerproben für jede Charge von 100 Proben umfasst. Die Goldanalysen wurden nach der FAA505-Methode (Brandprobe mit Atomabsorptionsabschluss an 50 Gramm Material) durchgeführt.

Über GoldMining Inc.

GoldMining Inc. ist ein börsennotiertes Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Erschließung von Goldprojekten in Nord- und Südamerika konzentriert. Durch seine disziplinierte Akquisitionsstrategie kontrolliert GoldMining heute ein diversifiziertes Portfolio von Gold- und Gold-Kupfer-Projekten im Ressourcenstadium in Kanada, den USA, Brasilien, Kolumbien und Peru. Das Unternehmen besitzt auch ungefähr 21,5 Millionen Aktien von Gold Royalty Corp. (NYSE American: GROY), 9,9 Millionen Aktien von U.S. GoldMining Inc. (Nasdaq: USGO) und 26,7 Millionen Aktien von NevGold Corp. (TSXV: NAU). Weitere Informationen sind unter www.goldmining.com zu finden.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

GoldMining Inc.

Amir Adnani, Co-Vorsitzender, David Garofalo, Co-Vorsitzender

Alastair Still, CEO

Telefon: (855) 630-1001

E-Mail: info@goldmining.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

mailto:info@resource-capital.ch

http://www.resource-capital.ch

Hinweis für die Leser

Die technischen Informationen zu São Jorge wurden vom Unternehmen in Übereinstimmung mit NI 43-101 erstellt. NI 43-101 ist eine Vorschrift der kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörde, die Standards für die öffentliche Bekanntgabe wissenschaftlicher und technischer Informationen über Mineralprojekte durch einen Emittenten festlegt. Diese Standards unterscheiden sich von den Anforderungen der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC"), weshalb die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen möglicherweise nicht mit ähnlichen Informationen vergleichbar sind, die von US-amerikanischen Unternehmen veröffentlicht werden, die den Berichts- und Veröffentlichungsanforderungen der SEC unterliegen.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung stellen "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze ("zukunftsgerichtete Aussagen") dar, die bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren beinhalten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge des Unternehmens wesentlich von den darin ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen, bei denen es sich nicht um Aussagen über historische Fakten handelt, umfassen unter anderem Aussagen und Erwartungen hinsichtlich der Erwartungen des Unternehmens in Bezug auf das Projekt und die erwarteten Arbeitsprogramme. Alle Aussagen oder Informationen, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen oder zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder Diskussionen darüber beinhalten (oft, aber nicht immer, unter Verwendung von Wörtern oder Phrasen wie "erwartet", "wird erwartet", "antizipiert", "glaubt", "plant", "projiziert", "schätzt", "nimmt an", "beabsichtigt", "Strategien", "Ziele", "Vorhersagen", "Ziele", "Budgets", "Zeitpläne", "Potenzial" oder Abwandlungen davon oder die Aussage, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse "ergriffen werden können", "könnten", "würden", "könnten" oder "werden", oder die Verneinung eines dieser Begriffe und ähnlicher Ausdrücke) basieren auf den aktuellen Erwartungen, Überzeugungen, Annahmen, Schätzungen und Prognosen über das Geschäft und die Märkte, in denen GoldMining tätig ist. Investoren werden darauf hingewiesen, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen Risiken und Ungewissheiten beinhalten, einschließlich der inhärenten Risiken, die mit der Exploration und Erschließung von Mineralgrundstücken verbunden sind, schwankende Metallpreise, unvorhergesehene Kosten und Ausgaben, Risiken im Zusammenhang mit Regierungs- und Umweltvorschriften, sozialen Angelegenheiten, Genehmigungen und Lizenzen, die Unfähigkeit, das Bohrprogramm wie erwartet abzuschließen, die Pläne des Unternehmens in Bezug auf São Jorge, die sich aufgrund weiterer Planungen oder anderweitig ändern können, sowie Ungewissheiten in Bezug auf die Verfügbarkeit und die Kosten der in Zukunft benötigten Finanzierung. Diese und andere Risiken, einschließlich jener, die in GoldMining?s Jahresinformationsblatt für das am 30. November 2023 zu Ende gegangene Jahr sowie in anderen bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden und der SEC eingereichten Unterlagen dargelegt sind, könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Ereignisse erheblich abweichen. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen oder die wesentlichen Faktoren oder Annahmen, die zur Entwicklung solcher zukunftsgerichteten Aussagen verwendet wurden, als richtig erweisen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=76184Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=76184&tr=1



