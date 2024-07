München (ots) -Was können wir alles tun, um unsere Umwelt zu schonen? Urlaub in der Heimat machen, Bio-Produkte kaufen, weniger Fleisch essen - und Vodka trinken. Richtig gelesen. Zumindest, wenn der Climate Action Vodka der finnischen Marke Koskenkorva auf der Karte steht. Dieser ist der erste Vodka der Welt, der vollständig aus regenerativ angebauter Gerste hergestellt wird und darauf abzielt, dem Klimawandel entgegenzuwirken.POP-UP CONTAINER-TOUR DURCH DEUTSCHLANDNeben ihrer Mission, die nachhaltigste Vodkamarke der Welt zu werden, verfolgt das Unternehmen ein weiteres Ziel: Es möchte die Party-Szene revolutionieren und zeigen, dass sich Feiern mit Nachhaltigkeit verbinden lässt, ohne dabei Kompromisse einzugehen. In Zusammenarbeit mit IPG DXTRA ist eine Idee entstanden, die dieses Jahr nicht zu übersehen ist. Mit einem umfunktionierten Container-Club tourt Koskenkorva diesen Sommer durch Deutschland und macht Halt in ausgewählten Großstädten. Ihr Motto: "Party like there is tomorrow!". Unter strahlend blauem Himmel können Besucher:innen tagsüber zu Techno-Beats von bekannten DJs tanzen und sich dabei Koskenkorva-Drinks an der Bar gönnen - alles völlig umsonst. Ende Juni fand bereits das erste Event in Hamburg statt, welches zahlreiche Besucher:innen anlockte und ein voller Erfolg war. Am 3. August wird der Container beim Open-Air-Festival von BeatsxBassxCologne sein. Am 17. August macht er ein letztes Mal in diesem Jahr Halt in Berlin, wo die Container-Tour ihren Höhepunkt bei der "Rave the Planet"-Parade erreicht. Dort rechnet die Marke mit mehr als 300 000 Besuchern. Wer also Zeit hat, sollte diese Events auf keinen Fall verpassen. Und wann kann man schon mal sagen, dass man nachhaltig feiern war?Instagram: @koskenkorvavodka (https://www.instagram.com/koskenkorvavodka/)Pressekontakt:Weber ShandwickCatharina Musslercmussler@webershandwick.comTel.: +49 89 38 0179 - 42Original-Content von: Koskenkorva, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175621/5819550