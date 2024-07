Nach der Ausschüttung der massiven Sonderdividende läuft es deutlich schlechter für die DWS-Aktie (WKN: DWS100). Das Papier droht nun auf ein neues Jahrestief zu fallen. Doch was belastet den Vermögensverwalter so stark? Immobilienfonds unter Druck Eine neue Studie der französischen Investmentbank Exane BNP Paribas hat am Dienstag für Verkaufsdruck bei den Aktien der UBS gesorgt. Analyst Arnaud Giblat senkte sein Kursziel von 38 € auf 37 € und seine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...