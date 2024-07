Kostenlose Lizenzen und Rabatte von bis zu 10.000 US-Dollar für Kunden und Partner

MÜNCHEN, July 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Parallels (https://www.parallels.com/de), ein weltweit führendes Unternehmen für plattformübergreifende Lösungen, kündigt heute eine neue Partner-Aktion zur Migration von Citrix-Kunden auf Parallels an. Sie bietet überzeugende Incentives für neue und bereits registrierte Channel-Partner, darunter Reseller, MSPs und ISVs, die Kunden bis zum 30. November 2024 von Citrix zu Parallels RAS (https://www.parallels.com/de/products/ras/remote-application-server/?clientId=1258155120.1719826198&sessionId=1719826198&_gl=1*1w2lvk0*_up*MQ..*_ga*MTI1ODE1NTEyMC4xNzE5ODI2MTk4*_ga_RYHBN2XNLK*MTcxOTgyNjE5OC4xLjAuMTcxOTgyNjE5OC4wLjAuMA..&gclid=CjwKCAjwp4m0BhBAEiwAsdc4aJQTdIW1u2G6vUntWQJsV_NFvgWdyDSnBFW21Wby9Kf9_FKAE3iOiRoCWDEQAvD_BwE), Parallels DaaS (https://www.parallels.com/products/daas/?clientId=1258155120.1719826198&sessionId=1719826198&_gl=1*1nrz8kv*_up*MQ..*_ga*MTI1ODE1NTEyMC4xNzE5ODI2MTk4*_ga_RYHBN2XNLK*MTcxOTgyNjE5OC4xLjEuMTcxOTgyNjIwNi4wLjAuMA..&gclid=CjwKCAjwp4m0BhBAEiwAsdc4aJQTdIW1u2G6vUntWQJsV_NFvgWdyDSnBFW21Wby9Kf9_FKAE3iOiRoCWDEQAvD_BwE) oder Parallels Secure Workspace (https://www.parallels.com/products/psw/?_gl=1*16769mk*_up*MQ..*_ga*MTI1ODE1NTEyMC4xNzE5ODI2MTk4*_ga_RYHBN2XNLK*MTcxOTgyNjE5OC4xLjEuMTcxOTgyNjIyMS4wLjAuMA..&gclid=CjwKCAjwp4m0BhBAEiwAsdc4aJQTdIW1u2G6vUntWQJsV_NFvgWdyDSnBFW21Wby9Kf9_FKAE3iOiRoCWDEQAvD_BwE) migrieren.



"Der traditionelle VDI-Markt befindet sich im Umbruch. Viele Kunden und Partner suchen nach Alternativen, um die langfristigen Kosten ihrer VDI-Umgebungen zu senken", erklärt Michelle Chiantera, Chief Revenue Officer bei Parallels. "Parallels ist hier, um diesen Bedarf zu decken. Wir bieten einfache, flexible, kosteneffiziente und sichere Lösungen zu niedrigeren Preisen. Damit haben Partner eine attraktive Alternative für ihre Citrix-Anwender, die mit den jüngsten Erhöhungen der Lizenzkosten und verspäteten Verlängerungsangeboten unzufrieden sind."

Details zum Angebot

Die Aktion läuft bis zum 30. November 2024 und steht allen Partnern offen (einschließlich Resellern, MSPs, ISVs und Systemintegratoren), die dem Parallels-Partnerprogramm beitreten oder bereits Mitglied sind. Das Angebot umfasst die folgenden attraktiven Incentives:

Eine kostenlose einjährige Lizenz für Parallels RAS, Parallels DaaS oder Parallels Secure Workspace für Kunden im Rahmen einer dreijährigen vorausbezahlten Subscription mit einem Gesamtwert von 50.000 US-Doller oder mehr

Einen Rabatt von fünf Prozent für Partner - basierend auf der unverbindlichen Preisempfehlung der Subscription

Einen Rabatt von bis zu 10.000 US-Dollar für zertifizierte Gold- und Platinpartner, die Bereitstellungs- und Migrationsunterstützung für Kunden bieten, die von Citrix wechseln und eine dreijährige vorausbezahltes Subscription mit einem Wert von 100.000 US-Dollar abschließen.



Die potenziellen Vorteile der Workspace-Lösungen von Parallels im Vergleich zu Citrix sind in der Parallels-Partner-Community von Parallels gut dokumentiert: "Innerhalb von sechs Monaten nach der Implementierung von Parallels RAS verzeichnete XenTegra ONE ein Wachstum von 25 bis 30 Prozent", berichtet Moin Khan, CTO von XenTegra ONE. "In unserer Rolle als Managed Service Provider hat Parallels RAS unsere Erwartungen übertroffen. Die Lösung erfüllte nicht nur sofort unsere Budget- und Sicherheitsanforderungen, sondern eröffnete uns auch neue Möglichkeiten für Wachstum und Innovation." Lesen Sie hier die Case Study (https://www.parallels.com/customers/xentegra-one/?utm_medium=pr&utm_source=globenewswire&utm_campaign=ras-channel-en-citrixcompete).

Parallels hat sich als Software von einer Standalone-Lösung für VDI und die Bereitstellung von Legacy-Anwendungen zu einer Zero-Trust-Plattform entwickelt, die mit Parallels RAS (https://www.parallels.com/products/ras/remote-application-server/), Parallels Secure Workspace (https://www.parallels.com/products/psw/), Parallels Desktop (https://www.parallels.com/products/business/) und den diesjährigen Ergänzungen Parallels DaaS (https://www.parallels.com/products/daas) und Parallels Browser Isolation (https://www.parallels.com/products/browser-isolation/) sichere Workspaces für Legacy-, Desktop-, Web- und SaaS-Anwendungen bietet.

Mit dem neuen Angebot zielt Parallels darauf ab, die Migration von Citrix- zu Parallels Workspace-Lösungen für Partner und Kunden so nahtlos und vorteilhaft wie möglich zu gestalten.

Für weitere Informationen zum Angebot, einschließlich der Angebotsbedingungen und der vollständigen Teilnahmevoraussetzungen, und die Möglichkeit, noch heute ein Parallels-Partner zu werden, finden Sie unter: www.parallels.com/lp/parallels-migration. (http://www.parallels.com/lp/parallels-migration)

Über Parallels

Parallels ist eine weltweit führende Marke für plattformübergreifende Lösungen, mit denen Unternehmen und Privatanwender auf einfache Weise die benötigten Anwendungen und Dateien auf jedem Gerät und Betriebssystem nutzen und darauf zugreifen können. Parallels hilft Kunden, die besten verfügbaren Technologien zu nutzen, egal ob Windows, Mac, ChromeOS, iOS, Android oder die Cloud. Weitere Informationen finden Sie unter www.parallels.com (https://www.parallels.com/).

© 2024 Parallels International GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Parallels ist eine Marke oder eingetragene Marke der Parallels International GmbH in Kanada, den Vereinigten Staaten und/oder anderswo. Mac ist eine Marke von Apple Inc. Android und ChromeOS sind Marken von Google LLC. Alle anderen Unternehmens-, Produkt- und Servicenamen, Logos, Marken und etwaige eingetragene oder nicht eingetragene Marken werden nur zu Identifikationszwecken verwendet und bleiben ausschließliches Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Alle Hinweise und rechtlichen Informationen finden Sie unter www.parallels.com/about/legal/ (http://www.parallels.com/about/legal/).

Media Contact:

Emilie Schafferling

Corporate Communications Manager

Emilie.schafferling@alludo.com (mailto:Emilie.schafferling@alludo.com)