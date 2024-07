Schwache Performance am Aktienmarkt

Am Dienstag verzeichnete die Aktie der Deutschen Bank erneut Abgaben. Der XETRA-Handelsplatz meldete einen Kurs von 15,39 EUR, was einem Rückgang von 0,6 Prozent entspricht. Ein Blick auf die jüngsten Handelstage zeigt eine anhaltende Schwächephase, da der Kurs bereits in den vorangegangenen Tagen leicht nach unten tendierte. In seiner Spitzenzeit des vergangenen Jahres erreichte die Aktie ein Hoch von 17,01 EUR, was zeigt, wie weit sie derzeit von ihrem Potenzial entfernt ist.

Umsatzwachstum und Erwartungen

Trotz der aktuellen Kursverluste konnte die Deutsche Bank beeindruckende Quartalszahlen melden. Für das erste Quartal 2024 wurde ein Umsatz von 17,26 Mrd. EUR bekanntgegeben, ein Plus von 23,52 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Experten prognostizieren für das kommende Jahr einen Gewinn von 2,62 EUR je Aktie. Die Dividende, die Aktionäre 2023 erhielten, lag bei 0,450 EUR und wird im laufenden Jahr voraussichtlich auf 0,666 EUR steigen. Diese positiven Zahlen bleiben jedoch bislang ohne erheblichen Einfluss auf den Aktienkurs.

Investoren sollten die für den 24.07.2024 erwarteten Q2-Kennzahlen genau beobachten, da diese weitere Einblicke in die finanzielle Stabilität und Zukunftsaussichten der Deutschen Bank geben könnten.

