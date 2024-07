BP schreibt Milliarden ab - Ölhandel im zweiten Quartal 'schwach'

LONDON - Die Ergebnisse des Ölkonzerns BP werden im zweiten Quartal von milliardenschweren Wertberichtigungen belastet. Das Unternehmen werde dabei eine bis zwei Milliarden US-Dollar (bis zu 1,85 Mrd Euro) abschreiben, teilte BP am Dienstag in London mit. Dabei entfallen auch Abschreibungen auf die Raffinierie in Gelsenkirchen. BP hat im März angekündigt, den Standort verkleinern zu wollen, da die Kosten dort zu hoch sind und die Nachfrage sinkt. Europäische Raffinerien sehen sich einem steigenden Wettbewerbsdruck durch Importe aus dem Nahen Osten sowie Asien, die ihre Rohöl-Produktion hochgefahren haben.

Airbus legt bei Auslieferungen etwas an Tempo zu



TOULOUSE - Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus hat bei den Auslieferungen von Jets im Juni etwas zugelegt. Der Dax -Konzern übergab 67 Maschinen an die Kunden, wie er am Montagabend in Toulouse mitteilte. Im Mai hatte Airbus nur 53 Flugzeuge geschafft und vor rund zwei Wochen dann seine Jahresziele gesenkt. Airbus will im Gesamtjahr noch um die 770 Maschinen ausliefern, bis zur Mitte des Jahres sind es bisher mit 323 deutlich weniger als die Hälfte. In aller Regel legen die Auslieferungen zum Jahresende hin an Geschwindigkeit zu. Airbus hatte zur Begründung für die gekappten Jahresziele Probleme in der Lieferkette angegeben.

Porsche verkauft im ersten Halbjahr weniger Autos



STUTTGART - Der Sportwagenbauer Porsche hat im ersten Halbjahr unter anderem wegen eines schwächelnden China-Geschäfts weniger Sport- und Geländewagen verkauft. Von Januar bis Juni wurden weltweit 155.945 Fahrzeuge ausgeliefert, wie der Stuttgarter Autobauer mitteilte. Das waren 6,8 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Auch die Erneuerung mehrerer Modelle trug einen Teil zu den gesunkenen Verkaufszahlen bei.

US-Behörde lässt Boeings Sauerstoff-Masken prüfen



WASHINGTON - Die US-Luftfahrtbehörde lässt in gut 2600 Boeing -Flugzeugen die Sauerstoff-Masken überprüfen, weil sie wegen Problemen mit Klebematerial verrutschen können. Der Fehler könne die Funktionsfähigkeit der Technik beeinträchtigen, warnte die Aufsichtsbehörde FAA (Federal Aviation Administration) in einer am Montag veröffentlichten Anordnung. Es habe mehrere Berichte gegeben, wonach sich die Einheiten mit Sauerstoffmasken verschoben hätten.

ROUNDUP: Krise ade? Europas Hoffnungsträger Ariane 6 soll ins All

KOUROU - Nach zehn Jahren des Wartens soll die neue europäische Trägerrakete Ariane 6 zum ersten Mal ins All fliegen und Europas Raumfahrt damit aus der Krise seines Trägerraketensektors befreien. Am Dienstag ab 20.00 Uhr MESZ soll der Jungfernflug vom europäischen Weltraumbahnhof in Kourou in Französisch-Guayana versucht werden.

Offiziell: Anton wechselt von Stuttgart nach Dortmund zum BVB

STUTTGART - Fußball-Nationalspieler Waldemar Anton wechselt vom VfB Stuttgart zu Borussia Dortmund . Das teilten die beiden Bundesliga-Clubs am Montagabend mit. Der Innenverteidiger erhält beim Champions-League-Finalisten einen Vierjahresvertrag bis Juni 2028. "Alle BVB-Verantwortlichen haben mir von Anfang an das Gefühl vermittelt, dass sie mich unbedingt verpflichten möchten und dass ich eine wichtige Rolle einnehmen kann und soll. Darauf habe ich richtig Bock", sagte der 27-Jährige laut BVB-Mitteilung. Anton ist als Nachfolger von Mats Hummels vorgesehen.

Roche erhält in USA FDA-Zulassung für aufgefrischte Version von Susvimo

BASEL - Die Roche -Tochter Genentech hat für eine aufgefrischte Version von Susvimo zur Behandlung der neovaskulären oder "feuchten" altersbedingten Makuladegeneration (AMD) in den USA die Zulassung erhalten. Die Gesundheitsbehörde FDA habe der Wiedereinführung der mittels Augenimplantat angewendeten Behandlung zugestimmt, teilte Genentech am Montagabend mit.



