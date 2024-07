Original-Research: OTRS AG - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu OTRS AG



Unternehmen: OTRS AG

ISIN: DE000A0S9R37



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 09.07.2024

Kursziel: 12,00 EUR (zuvor: 13,00 EUR)

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Christoph Hoffmann



FY-Zahlen im Rahmen der Erwartungen - Guidance für 2024 sieht leichtes Umsatzplus bei konstantem Ergebnis vor



OTRS hat jüngst die Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr vorgelegt. Diese fielen insgesamt im Rahmen unserer Erwartungen aus, wobei das Ergebnis leicht über unseren Prognosen lag.



Positive Umsatzentwicklung setzt sich fort: In 2023 hat OTRS seinen Umsatz von 11,8 Mio. EUR um 4,0% yoy auf 12,3 Mio. EUR gesteigert (H2/23: -2,9% yoy). Dabei liegt der Anteil der wiederkehrenden Erlöse mit 90,6% weiter auf hohem Niveau (Vj.: 90,7%). Daneben legten die ausländischen Umsätze der deutschen Muttergesellschaft um 6,1% yoy auf 3,7 Mio. EUR zu und standen 2023 für einen Anteil von 30,2% (Vj.: 29,6%). Von hoher Bedeutung bei der Analyse von OTRS ist, dass das Unternehmen bislang noch keinen konsolidierten Konzernabschluss vorgelegt hat, wodurch die Umsätze und Gewinne der fünf internationalen Vertriebstöchter nicht in dem im Geschäftsbericht gezeigten (Einzel)Abschluss berücksichtigt werden. In 2022 beliefen sich die Umsätze der Töchter auf 2,4 Mio. EUR (20,3% des Umsatzes der deutschen Muttergesellschaft). Wir gehen davon aus, dass die Erlöse auch im letzten Jahr mit überproportionalen Wachstumsraten gesteigert werden konnten. Für 2024 haben wir unsere Umsatzprognose leicht reduziert, erwarten jedoch weiterhin eine leichte Übererfüllung der Guidance, die ein Wachstum von ca. 2% yoy vorsieht (MONe: +2,6% yoy).



Bottom Line unter anderem durch hohe R&D-Aufwendungen belastet: OTRS hat im vergangenen GJ ein EBITDA von -0,3 Mio. EUR (Vj.: 1,3 Mio. EUR) erzielt und lag damit über unseren Erwartungen von -0,6 Mio. EUR. Das niedrigere Ergebnis ist vor allem auf höhere R&D-Kosten (vor allem Personal) zurückzuführen, die von 3,9 Mio. EUR auf 5,0 Mio. EUR zulegten. Daneben ist das EBITDA des Vorjahres positiv von der Aktivierung von Eigenleistungen im Rahmen der Softwareentwicklung beeinflusst, sodass sich bei Bereinigung dieses Effekts i.H.v. 0,84 Mio. EUR eine deutlich geringere Verschlechterung des EBITDAs im Vergleich zum Vorjahr ergibt (2023: -0,34 Mio. EUR vs. 2022: 0,43 Mio. EUR). Da OTRS die komplette Entwicklung auf 'rolling releases' umgestellt hat, werden sich auch zukünftig keine Aktivierungen mehr ergeben. Diesen Schritt werten wir unverändert positiv, da es die Analyse der G&V vereinfacht. Für das laufende Jahr gehen wir von einer marginalen Verbesserung des EBITDAs auf -0,2 Mio. EUR aus, das Unternehmen guided auf eine konstante Ergebnisentwicklung im Vergleich zum Vorjahr.



Auch bei der Ergebnisentwicklung müssen die internationalen Vertriebstöchter separat betrachtet werden, da diese (noch) nicht im Abschluss berücksichtigt werden, aber in der Vergangenheit einen signifikanten Anteil der Gewinne beigesteuert haben. Gemäß Geschäftsbericht haben die Töchter in 2023 einen kumulierten Jahresüberschuss in Höhe von 0,14 Mio. EUR erzielt (Vj.: 0,46 Mio. EUR), was deutlich unter dem Vj. liegt. Auf Ebene des Cashflows stand in 2023 ein Abfluss aus operativer Geschäftstätigkeit in Höhe von 1,2 Mio. EUR zu Buche (Vj.: +1,2 Mio. EUR), der unter anderem auf das niedrigere Ergebnis sowie auf negative Working Capital-Bewegungen (geringere Anzahlungen von Kunden) zurückzuführen war. Da die Vorauszahlungen zuvor außergewöhnlich hoch ausfielen (vorsorglich frühere Rechnungsstellung wegen Wechsel des ERP-Systems), sollten die WC-Schwankungen abflachen, sodass sich der Cashflow verbessert.

Fazit: OTRS leidet aktuell unter der (noch) vergleichsweise hohen Kostenbasis, die derzeit nicht gänzlich vom Wachstum der hochmargigen Software-Umsätze kompensiert wird. Nichtsdestotrotz erwarten wir mittelfristig weiterhin deutlich positive Free Cashflows, sodass wir unsere Kaufempfehlung mit einem leicht reduzierten Kursziel i.H.v. 12,00 EUR.





+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++



Über Montega:



Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/30171.pdf



Kontakt für Rückfragen

Montega AG - Equity Research

Tel.: +49 (0)40 41111 37-80

Web: www.montega.de

E-Mail: research@montega.de

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag



übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°