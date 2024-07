© Foto: Richard Drew - picture alliance / ASSOCIATED PRESS



Nach Ansicht des Strategen Mike Wilson von Morgan Stanley sollten sich Anleger auf einen deutlichen Rückschlag am Aktienmarkt einstellen. Was kommt auf uns zu?Es herrschen Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem US-Präsidentschaftswahlkampf, den Unternehmensgewinnen und der Politik der US-Notenbank Federal Reserve. Diese könnten schon sehr bald zu einer zweistelligen Korrektur am Markt führen, so Morgan Stanley. "Ich halte eine Korrektur von zehn Prozent bis zur Wahl für sehr wahrscheinlich", sagte Analyst Wilson am Montag in einem Interview mit Bloomberg. Das dritte Quartal werde demnach "unruhig sein". Derzeit befindet sich der S&P 500 noch immer im Rallyemodus. Die Erwartung, dass die …