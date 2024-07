EQS-Ad-hoc: First Sensor AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung

First Sensor AG: Anpassung der Guidance in Bezug auf das geplante Investitionsvolumen für das Geschäftsjahr 2024



09.07.2024 / 16:03 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





First Sensor AG: Anpassung der Guidance in Bezug auf das geplante Investitionsvolumen für das Geschäftsjahr 2024 Berlin, 09.07.2024 - Auf der Basis vorläufiger Zahlen zum dritten Quartal 2024 des Geschäftsjahres (01.10.2023 - 30.09.2024) hat der Vorstand der First Sensor AG ("First Sensor") festgestellt, dass das geplante Investitionsvolumen im restlichen Verlauf des Geschäftsjahres nicht mehr realisiert werden kann. Ursächlich für die Abweichung ist in erster Linie die schwächere Auftragslage, aufgrund derer sich die Priorisierung geändert hat und sich entsprechend Investitionsvorhaben in das nächste Geschäftsjahr verschieben. Aus diesem Grund revidiert der Vorstand seine Guidance und erwartet für das Geschäftsjahr 2024 Investitionen in einer Höhe von 5 bis 7 Millionen Euro nach ursprünglich geplanten 8 bis 10 Mio. Euro. Der Neunmonatsbericht 2024 wird am 14. August 2024 veröffentlicht.

Kontakt:

First Sensor AG

Investor Relations

ir@first-sensor.com



Ende der Insiderinformation



09.07.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com