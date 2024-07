Positive Trendwende erwartet

Die Aktien der Bank of America haben vorbörslich einen Anstieg von 0,76 Prozent auf 40,93 US-Dollar verzeichnet. Hauptgrund für diesen Aufschwung ist die kürzliche Hochstufung des Investmenthauses Piper Sandler. Diese Experten erwarten eine Trendwende beim Nettozinseinkommen im zweiten Quartal. Zudem könnte eine geplante Änderung der Kapitalberechnung durch die US-Notenbank, die den systemrelevanten Großbanken erhebliche Einsparungen ermöglichen würde, positiv auf die Aktie wirken.

Fokus auf Quartalsberichte

Mit dem nahenden Beginn der Berichtssaison der US-Banken für das zweite Quartal richtet sich der Fokus zunehmend auf die Veröffentlichung der Finanzberichte. Insbesondere am Ende der Woche stehen die Berichte von JPMorgan, Wells Fargo, die Bank of New York [...]

Hier weiterlesen