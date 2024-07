DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 10. Juli (vorläufige Fassung)

=== *** 03:30 CN/Verbraucherpreise Juni 04:00 NZ/Reserve Bank of New Zealand, Ergebnisse des geldpolitischen Rats 07:30 DE/About You Holding SE, Ergebnis 1Q 08:00 DE/Baupreise für Wohngebäude Mai *** 10:00 DE/BMW AG, Absatzzahlen 2Q *** 10:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Grußwort an Gewerkschaftstag der VdB Bundesbankgewerkschaft *** 11:00 DE/Volkswagen AG, Absatz 2Q 11:30 DE/Regierungs-Pk, Berlin 11:30 Auktion 0,0-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit Mai 2036 im Volumen von 500 Mio EUR 11:30 Auktion 1,0-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit Mai 2038 im Volumen von 1,5 Mrd EUR *** 16:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Podiumsdiskussion mit Ökonom Bofinger 16:30 AT/EZB-Ratsmitglied Holzmann, Rede bei energiepolitischer Veranstaltung 16:30 US/EIA-Rohöllagerbestände *** 19:30 US/Fed-Chicago-Präsident Goolsbee (2023 stimmberechtigt im FOMC) und Fed-Gouverneurin Boweman, Rede bei Fed-Listens-Veranstaltung *** - US/Ende Nato-Gipfel, Washington D.C. - AT/Opec-Monatsbericht zum Ölmarkt *** - DE/Volkswagen AG (VW), Pre-Close-Call 2Q - US/Präsident Biden, Treffen mit britischem Premierminister Starmer ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

