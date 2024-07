© Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Vanessa Carvalho



Der Memecoin $WATER ist innerhalb von kürzester Zeit um 400 Prozent hochgeschnellt und setzt sich damit in der Kryptowelt deutlich von dem schwächelnden Bitcoin ab. Wie es dazu gekommen ist.Die kontinuierliche Talfahrt von Bitcoin seit dem Rekordhoch im März hat einige Kryptofans dazu gebracht, sich nach kleineren, erfolgreicheren Coins umzusehen. Das hat in den letzten Wochen und Monaten immer wieder zu atemberaubenden Rallyes jenseits der Platzhirsche Bitcoin, Ether und Solana geführt. So ist es beispielsweise im März einem Trader gelungen, mit dem Memecoin Slerf innerhalb von nur 12 Minuten 3 Millionen US-Dollar Gewinn zu machen. Die jüngste bemerkenswerte Rallye fand bei dem Token …