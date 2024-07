Tokyo (ots/PRNewswire) -SwitchBot (https://www.switch-bot.com/), eine führende Smart Home-Marke, freut sich, seine Prime Day-Angebote anzukündigen, die vom 9. bis 17. Juli bis zu 40 % Rabatt bieten. Diese zeitlich begrenzte Aktion ist die perfekte Gelegenheit, um Ihr Zuhause mit den neuesten intelligenten Geräten zu unschlagbaren Preisen aufzurüsten.Wichtigste Prime Day-Angebote1. SwitchBot Bodenreinigungsroboter S10Der S10 ist ein vollautomatischer Bodenreinigungsroboter mit einem Dual-Stationen-Design mit automatischer Wassernachfüll-/entleerung und Absaugung, die ein gründliches und handfreies Reinigungserlebnis gewährleistet. Der S10 verfügt außerdem über eine fortschrittliche Navigation, eine 6500-Pa-Saugleistung und einen RevoRoll-Rollermopp für effektives Saugen und Wischen. Darüber hinaus verfügt er über eine einzigartige Selbstreinigungstechnologie namens RinseSync, mit der der S10 seinen Mopp während der Reinigung automatisch reinigt und wäscht, was für noch mehr Komfort und weniger Verschmutzung bei der Reinigung sorgt.- Ursprünglicher Preis: 1099,99€- Prime Day Preis: 857,99€ (22% Rabatt) vom 9. bis 15. Juli, 799,99€ (27% Rabatt) vom 16. bis 17. Juli- Produktlinks: Amazon (https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.amazon.de%2Fdp%2FB0CSNB6TF8&data=05%7C02%7Cprninternationaldesk%40N0151C.onmicrosoft.com%7Cab59f66ecdc841bf576008dc9f1887b7%7C887bf9ee3c824b88bcb280d5e169b99b%7C1%7C0%7C638560174920875283%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=7KlRTCf4bhbIem%2Fn97XVDExcKTcF3yOPl%2BxeZTB4DdU%3D&reserved=0) /SwitchBot Website (https://eu.switch-bot.com/products/switchbot-floor-cleaning-robot-s10)2. SwitchBot Lock Pro + Keypad Touch + Hub Mini Matter-fähig ComboSwitchBot Lock Pro verbessert die Sicherheit Ihres Zuhauses durch nahtlose Integration in Ihr vorhandenes Türschloss. Lock Pro hat eine Standard-Batterielebensdauer von 9 Monaten (Labordaten), was 1,5 Mal länger ist als bei anderen nachrüstbaren Smart Locks und mit einem zusätzlichen Dual-Akku-Pack auf 12 Monate verlängert werden kann. Außerdem kann Lock Pro mit einem Dual-Akku-Pack mit unbegrenzter Leistung betrieben werden. In Verbindung mit einem Keypad Touch und einem SwitchBot Hub Mini Matter-fähig unterstützt Lock Pro bis zu 15 Entriegelungsmethoden, ist mit den meisten Schlössern kompatibel und kann per Fingerabdruck, Passcode, SwitchBot App oder Sprachbefehl gesteuert werden. Es bietet schlüssellosen Zugang, Fernzugriff und Echtzeit-Benachrichtigungen und lässt sich einfach installieren, ohne dass zusätzliche Werkzeuge oder Änderungen an der Tür erforderlich sind.- Ursprünglicher Preis: 239,99€- Prime Day Preis: 191,99€ (20% Rabatt) vom 9. bis 15. Juli, 179,99€ (30% Rabatt) vom 16. bis 17. Juli- Produktlinks: Amazon (https://www.amazon.de/dp/B0CR67GWML)/SwitchBot Website (https://eu.switch-bot.com/products/switchbot-lock-pro?variant=43093338783909)3. SwitchBot Universal-FernbedienungSteuern Sie mit der SwitchBot Universal-Fernbedienung eine Vielzahl von Geräten. Dieses vielseitige Gerät unterstützt eine breite Palette von IR-Haushaltsgeräten und SwitchBot-Geräten und vereinfacht die Einrichtung Ihrer Hausautomation. Bei Verwendung mit SwitchBot Hub 2/Hub Mini Matter-fähig kann die SwitchBot Universal-Fernbedienung auch Matter unterstützen und andere Matter-fähige intelligente Geräte von Marken mit Matter steuern.- Ursprünglicher Preis: 69,99€- Prime Day Preis: 55,99€ (20% Rabatt) vom 9. bis 17. Juli- Produktlinks: SwitchBot Website (https://eu.switch-bot.com/products/switchbot-universal-remote)(Verkauf jetzt nur auf der offiziellen Website\uff094. SwitchBot K10+Der SwitchBot K10+ ist der kleinste und gleichzeitig leistungsstärkste Saugroboter, den der Markt je gesehen hat. Er verfügt über eine intelligente Zuweisung und Planung über die SwitchBot-App, die eine effiziente Reinigung jeder Ecke ermöglicht. Der K10+ kann in engen Räumen navigieren und Ecken erreichen, die andere Saugroboter nicht erreichen können. Darüber hinaus sorgt sein selbstentleerender Staubbehälter für minimalen Wartungsaufwand und erspart dem Nutzer das Aufbereiten des Staubbeutels für bis zu 70 Tage.- Ursprünglicher Preis: 399,99€- Prime Day Preis: 319,99€ (20% Rabatt) vom 9. bis 15. Juli, 299,99€ (25% Rabatt) vom 16. bis 17. Juli- Produktlinks: Amazon (https://www.amazon.de/dp/B0CHBC7BW1)/SwitchBot Website (https://eu.switch-bot.com/products/switchbot-mini-robot-vacuum-k10)5. SwitchBot Curtain 3SwitchBot Curtain 3 automatisiert Ihre Vorhänge und bietet Komfort und Energieeffizienz. Benutzer können Vorhänge bis zu 15 kg wiegen, über ihr Smartphone oder per Sprachbefehl öffnen und schließen, wobei eine Integration mit Alexa, Google Assistant und Siri möglich ist. Das Gerät ist einfach zu installieren, passt auf die meisten Vorhangschienen und verfügt außerdem über einen Lichtsensor, der die Vorhänge je nach Lichtverhältnissen automatisieren kann. In Verbindung mit Solarpanel wird die Batterie von Curtain 3 nie leer.- Ursprünglicher Preis: 89,99€- Prime Day Preis: 67,49€ (25% Rabatt) vom 9. bis 15. Juli, 62,99€ (30% Rabatt) vom 16. bis 17. Juli- Produktlinks: Amazon (https://www.amazon.de/dp/B0C6XVXPCC)/SwitchBot Website (https://eu.switch-bot.com/products/switchbot-curtain-3?variant=43417958711463)Weitere AngeboteZusätzlich zu diesen vorgestellten Produkten bietet SwitchBot während dieser Aktion Rabatte von bis zu 40 % auf ausgewählte Artikel sowie weitere großartige Angebote für eine breite Palette anderer Geräte, darunter die Pan Tilt Kam Plus 3K (https://www.amazon.de/dp/B0CR3Y76ZH), Hub 2 (https://www.amazon.de/SwitchBot-Thermometer-Hygrometer-Compatible-Assistant/dp/B0BM8VS13P/) usw.Die Produkte von SwitchBot sind so konzipiert, dass sie sich nahtlos in Ihr bestehendes Zuhause einfügen und für hohen Komfort, Sicherheit und Energieeffizienz sorgen. Rüsten Sie Ihr Zuhause mit den innovativen Lösungen von SwitchBot auf und profitieren Sie an diesem Prime Day von erheblichen Einsparungen.VerfügbarkeitDie SwitchBot Prime Day-Angebote sind vom 9. Juli bis zum 17. Juli 2024 verfügbar. Für vollständige Informationen zu den Angeboten besuchen Sie bitte die SwitchBot Amazon (https://www.amazon.de/stores/page/23631D63-CB3C-4BE8-9D75-C2585A9464F8?ingress=2&visitId=9af8aba7-6c3d-46ec-b77d-c5a5345a3bd8)oder die offizielle Website (https://eu.switch-bot.com/pages/switchbot-deals)*.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die offizielle Website (https://eu.switch-bot.com/) von SwitchBot oder folgen Sie SwitchBot auf Twitter (https://twitter.com/SwitchBot),Instagram (https://www.instagram.com/theswitchbot/), undFacebook (https://www.facebook.com/SwitchBotRobot/).*Bitte beachten Sie, dass die Rabattpolitik in verschiedenen Ländern/Regionen unterschiedlich ist.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2454733/UK___EU_Usage.jpgView original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/switchbot-prime-day-sale-bis-zu-40--rabatt-302190674.htmlPressekontakt:janin.zheng@switch-bot.comOriginal-Content von: SwitchBot, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/163263/5819637