Fastned und Tesla wollen nicht hinnehmen, dass das Quasi-Monopol von Tank & Rast und der Autobahn GmbH des Bundes an Autobahnraststätten auch auf das Schnellladen ausgedehnt wird. In dem laufenden Rechtsstreit muss der EuGH ein Urteil sprechen, doch das könnte noch dauern. Einer der Kläger gibt sich zuversichtlich. Für den 9. Juli war eine Anhörung vor dem Europäischen Gerichtshof in der Sache Fastned Deutschland und Tesla Germany gegen die Autobahn ...

