Der Vorsitzende der US-Notenbank Jerome Powell äußerte am Dienstag die Befürchtung, dass ein zu langes Festhalten an zu hohen Zinssätzen das Wirtschaftswachstum gefährden könnte."Eine zu späte oder zu geringe Verringerung der geldpolitischen Zügel könnte die Wirtschaftstätigkeit und die Beschäftigung unangemessen schwächen", sagte Powell in einer Rede.Vor dem Hintergrund eines zweitägigen Auftritts ...

Den vollständigen Artikel lesen ...