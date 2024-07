NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Delivery Hero in einem Ausblick auf das zweite Quartal 2024 auf "Buy" mit einem Kursziel von 61,50 Euro belassen. Zur Zahlenvorlage am 29. August rechnet Analyst Giles Thorne in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit einem Anstieg des Bruttowarenvolumens (GMV) im Jahresvergleich um etwas mehr als vier Prozent. Besonders deutlich dürfte ihm zufolge das GMV in der Mena-Region, also Nahost und Nordafrika, gestiegen sein, in Asien dagegen sollte es gesunken sein./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2024 / 09:46 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2024 / 09:46 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A2E4K43