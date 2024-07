Die Ausgründung von Gradiant wird die Skalierung der Produktion von "battery-grade" Lithium beschleunigen, um die weltweite Nachfrage nach Elektrofahrzeugen, Energiespeichern und Mobilgeräten zu decken

Gradiant, ein globaler Anbieter von Lösungen für die fortschrittliche Wasser- und Abwasseraufbereitung, gibt die Ausgründung von alkaLi bekannt, einem eigenständigen Unternehmen, das die Skalierung der Produktion von "battery-grade" Lithium beschleunigen soll. alkaLi wird von EC2 getragen, der weltweit einzigen Komplettlösung, die für die Extraktion, Konzentration und Umwandlung von "battery-grade"-fähigem Lithium entwickelt wurde

alkaLi hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Skalierung der Lithiumproduktion mit für Batterien geeignetem Reinheitsgrad zu beschleunigen, und stützt sich dabei auf EC2, die weltweit einzige Komplettlösung, die für die Gewinnung, Konzentration und Umwandlung von "battery-grade" Lithium entwickelt wurde. (Graphic: Business Wire)

Mit der steigenden globalen Nachfrage nach Lithium, angetrieben durch Elektrofahrzeuge, Energiespeichersysteme und tragbare elektronische Geräte, bietet EC2 Produzenten eine einzigartige neue Möglichkeit, die Lithiumproduktion schnell zu skalieren. EC2 ermöglicht eine sofortige Produktion, die in Sekunden und nicht in Jahren gemessen wird. Die Kosten lassen sich mit 50 niedrigeren OPEX und null CAPEX-Kosten reduzieren. Mit einem deutlich reduzierten Kohlenstoff- und Wasser-Fußabdruck erreicht man eine branchenführende Nachhaltigkeit. Genehmigungen werden beschleunigt, um die weltweite Lithiumnachfrage zu decken. Das komplette System ist ausgewogen, integriert und passt sich an eine breite Palette von Ausgangsstoffen an.

EC2 von alkaLi ist ein hochgradig modulares, dreistufiges System das sich an das bisher breiteste Spektrum von Ausgangsstoffen anpassen lässt, darunter Sole, Verdampfung und Recycling. Die Technologie kann als Voll- oder Einzelanlage eingesetzt und in die bestehende Infrastruktur des Standorts integriert werden. Zusätzlich lässt sich die Produktion mit der SmartOps AI-Option noch weiter optimieren. EC2 wurde auf dem Prüfstand und in der Praxis getestet und hat 2023 ein kommerzielles Erprobungssystem mit SLB erfolgreich abgeschlossen. alkaLi wird weiterhin die Flexibilität des Geschäftsmodells bieten, für die Gradiant bekannt ist: Es bietet Produktionsfirmen eine Null-CAPEX-Option, bei der das Unternehmen die Lösung baut, besitzt und betreibt.

"Gradiant verfolgt ein klares Ziel, nämlich die Wasserversorgung für kommende Generationen zu sichern. Daraus ergibt sich eine Affinität zu ganzheitlichen Umweltlösungen, die über die Ressource Wasser hinausgehen, einschließlich der erfolgreichen Elektrifizierung unserer Gesellschaft, um die Belastung durch fossile Brennstoffe zu verringern", sagt Prakash Govindan, COO von Gradiant. "Die Nachfrage nach Lithium übersteigt das Angebot. Aus diesem Grund werden wir alkaLi ausgliedern, ein völlig unabhängiges Unternehmen, das sich auf die Maximierung der Produktionseffizienz von "battery-grade" Lithium konzentriert."

"Gradiant ist anders. Wir sind mehr als ein Wasserunternehmen, wir sind ein Technologieunternehmen", fügt Siva Kumar Kota, Head of Technology, hinzu. "Unsere revolutionäre RO Infinity mit Gegenstrom-Umkehrosmose-Technologie ist die Grundlage für EC2. CFRO arbeitet mit einem deutlich geringeren Energie- und Wasserbedarf und konzentriert das Wasser bis zu den Sättigungsgrenzen, ohne die üblichen, bei den etablierten Technologien entstehenden Umweltbelastungen."

Die EC2-Lösung von alkaLi setzt neue Industriestandards für die Gewinnung, Aufkonzentrierung und Umwandlung von Lithium in Batteriequalität mit optimierter Effizienz und Nachhaltigkeit in jeder einzelnen Phase:

Extraktion: Synthetische Harze und neuartige Membranen optimieren die Lithiumextraktion weit über die Industrienormen hinaus und erreichen auf einzigartige Weise Generation-II-Niveaus und die höchste Lithium-Konzentration, die für eine maximale Downstream-Effizienz möglich ist. Ein zweiter Li-magerer Strom wird ausgegeben und fließt zu den CFRO-Einheiten in der Konzentrationsstufe.

Aufkonzentrierung: Angetrieben durch das preisgekrönte CFRO von Gradiant zur Maximierung der Systemeffizienz, das eine Größenordnung weniger Energie verbraucht als thermische Prozesse.

CFRO I erhält den hoch-Li-haltigen Strom und konzentriert ihn weiter auf ein Niveau, das für die Umwandlung in batterietaugliches Lithium ausreicht.

erhält den hoch-Li-haltigen Strom und konzentriert ihn weiter auf ein Niveau, das für die Umwandlung in batterietaugliches Lithium ausreicht. CFRO II nimmt den Strom mit der geringenLi-Konzentration auf und reduziert den TDS-Wert unter die gesetzlichen Grenzwerte, was die behördliche Genehmigung beschleunigt.

Umwandlung: Das konzentrierte Lithium wird als Feststoff ausgefällt, um Lithiumcarbonat (Li2CO3 oder Lithiumhydroxid (LiOH) in Batteriequalität herzustellen.

alkaLi gewinnt jetzt neue Geschäftspartner hinzu.

Über Gradiant

"Gradiant is a different kind of water company". Mit einem umfassenden Angebot an differenzierten und patentrechtlich geschützten End-to-End-Lösungen für die fortschrittliche Wasser- und Abwasseraufbereitung, die von den besten Köpfen der Wasserbranche entwickelt wurden, unterstützt Gradiant die unternehmenskritischen Prozesse seiner Kunden in den wichtigsten Branchen der Welt, darunter Halbleiter, Pharmazeutika, Lebensmittel und Getränke, Lithium und kritische Mineralien sowie erneuerbare Energien. Die innovativen Lösungen von Gradiant reduzieren den Wasserverbrauch und das Abwasseraufkommen, gewinnen wertvolle Ressourcen zurück und wandeln Abwasser in Frischwasser um. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Boston wurde am MIT gegründet und beschäftigt weltweit über 1.000 Mitarbeiter. Erfahren Sie mehr unter gradiant.com.

Über alkaLi

alkaLi hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Skalierung der Lithiumproduktion in Batteriequalität zu beschleunigen, und stützt sich dabei auf EC2, die weltweit einzige Komplettlösung, die für die Gewinnung, Konzentration und Umwandlung von Lithium in Batteriequalität entwickelt wurde. alkaLi bietet Lithiumproduzenten eine noch nie dagewesene Möglichkeit, die Lithiumproduktion schnell zu skalieren und dabei erhebliche Vorteile in Bezug auf Produktionskapazität, Geschwindigkeit, Kosten und Nachhaltigkeit zu erzielen und das mit einer Lösung, die sich an das breiteste Spektrum von Ausgangsstoffen in der Branche anpassen lässt, einschließlich Sole, Verdampfung und Recycling. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Boston ist ein eigenständiges Unternehmen, das aus Gradiant ausgegliedert wurde. Erfahren Sie mehr unter alkaLi3.com.

