Auf einer Auktionsseite ist ein Controller von einer Konsole aufgetaucht, die es nie in die Produktion geschafft hat. In einer Zusammenarbeit von Sony und Nintendo hätte es eine einzigartige Konsole geben können. Das Super Nintendo Entertainment System (SNES) sollte ursprünglich in Zusammenarbeit mit Sony entwickelt werden und sowohl die bekannten Module als auch Spiele von CDs abspielen können. Nintendo und Sony haben sogar zweihundert Prototypen ...

