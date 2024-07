© Foto: Christian Charisius/dpa



Der Koblenzer Softwarekonzern überrascht Anleger mit einer Umsatz- und Gewinnwarnung. An der Börse kommt das am Dienstagnachmittag gar nicht gut an.Zum Xetra-Schluss notiert die Aktie der CompuGroup mit einem Minus von 33 Prozent knapp unter 16 Euro. Damit erreichen die Papiere nach einer monatelangen Talfahrt einen neuen Tiefpunkt und stehen mittlerweile so niedrig wie seit 10 Jahren nicht mehr. Das Unternehmen aus Koblenz hatte vorläufige Zahlen veröffentlicht und die Prognosen für das Jahr 2024 drastisch gesenkt. Die neue Erwartung für das bereinigte operative Ergebnis (EBITDA) liegt nun zwischen 220 und 250 Millionen Euro, deutlich unter der bisherigen Spanne von 270 bis 310 Millionen …