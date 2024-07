Bitcoin-ETFs verzeichneten gestern fast 300 Mio. Dollar Zuflüsse! Endet damit die Korrektur?

Die Korrektur, die den Markt seit Anfang Juni in ihrem Würgegriff hielt, scheint endlich ihren Boden gefunden zu haben. Obwohl der Bitcoin von seinem Allzeithoch etwa 23 % verloren und kurzzeitig auch die wichtige Unterstützung bei 56.500 Dollar gebrochen hat, kann sich der Kurs mittlerweile knapp darüber stabilisieren.

Ein Thema, das hinter den aktuell eher negativen News um die Rückzahlungen der 2014 in die Insolvenz gegangenen Kryptobörse Mt. Gox sowie die Milliardenverkäufe beschlagnahmter Bitcoins der deutschen Regierung sind die Bitcoin-Spot-ETFs. Diese verzeichneten zwar in den letzten Wochen ebenfalls eher Abflüsse, konnten das Blatt nun aber wieder wenden. So gab es gestern an die 300 Millionen Dollar Zuflüsse in die Bitcoin-ETFs, was ein Zeichen dafür sein könnte, dass das Vertrauen der Anleger in den Bitcoin langsam zurückkehrt.

(Der Kurs des Bitcoins konnte sich an der wichtigen Unterstützung bei 56.500 Dollar stabilisieren - Quelle: Tradingview.com)

Bitcoin-ETFs verzeichnen wieder massive Zuflüsse

Eines der tragenden Themen im Jahr 2024 sind auf jeden Fall die Bitcoin-ETFs. Täglich schauen Analysten und Investoren darauf, ob diese Zuflüsse oder Abflüsse verzeichnen. Das liegt auch nahe, denn die Liquiditätsbewegungen der börsengehandelten Fonds zeigen sehr genau wie groß das Vertrauen verschiedener institutioneller Investoren wie Pensionskassen, Hedgefonds, Investmentbanken und anderen in die aktuelle Marktsituation ist. Deshalb wird es vom Markt auch als sehr positives Zeichen gesehen, dass die Bitcoin-Spot-ETFs zusammengenommen am gestrigen Tag Nettozuflüsse von fast 300 Mio. Dollar erzielt haben.

NEW: Germany may be selling but the Bitcoin ETFs are buying, adding nearly $300 million in inflows yesterday pic.twitter.com/gCzVC874Gz - Bitcoin News (@BitcoinNewsCom) July 9, 2024

Analysten bewerten die Situation ebenfalls wieder positiver

Zahlreiche Analysten nehmen den Bitcoin und den gesamten Kryptomarkt täglich genauestens unter die Lupe, um eine Idee davon zu haben, wohin sich dieser entwickeln wird. Einer der treffsichersten Analysten ist dabei Crypto Rover. Fast täglich teilt er seine Einschätzungen auf X (ehemals Twitter) mit seinen fast 800.000 Abonnenten. Darin erklärt er, dass ihn die aktuelle "bullishe Divergenz" äußerst optimistisch für den Markt stimmt. Sobald sich der Bitcoin erholt, dürfte auch der gesamte Kryptomarkt wieder eine Erholungsrallye einleiten, in der verschiedenste Coins abermals hohe Gewinne verzeichnen könnten.

This Bitcoin bullish divergence makes me feel extremely bullish! pic.twitter.com/UVxiHJRPEv - Crypto Rover (@rovercrc) July 9, 2024

Wird dieser Coin von der bullishen Divergenz profitieren? Lerne jetzt $99BTC kennen.

Jetzt im Vorverkauf: $99BTC ein Coin mit x25 Potenzial

$99BTC ist der neue Coin von 99Bitcoins, einer Plattform, die bereits tausende, wenn nicht sogar zehntausende Trader im Handel mit Kryptowährungen ausgebildet hat. Da die Verantwortlichen der Plattform eine unglaubliche Expertise in allen Bereichen des Kryptomarktes und zusätzlich im Marketing haben, scheint der Launch eines eigenen Coins nur wie der nächste logische Schritt. Dafür wurde $99BTC entwickelt. Der Coin vereint praktischen Nutzen, hohes Gewinnpotenzial und langfristig positive Aussichten. 99Bitcoins bewirbt den Token, der sich seit wenigen Wochen im ICO befindet, bereits in seiner Community, weshalb die Nachfrage in letzter Zeit enorm angestiegen ist. Deswegen konnte $99BTC in wenigen Wochen von null an eine Marktkapitalisierung von fast 2,4 Mio. Dollar erzielen.

Klicke hier, um zur Website von $99BTC zu kommen.

(99Bitcoins schaffte es in wenigen Wochen fast 2,4 Mio. Dollar für ihren neuen $99BTC einzusammeln - Tradingview.com)

Analysten sprechen $99BTC allein wegen der gigantischen Community von 99Bitcoins mit mehr als 700.000 Abonnenten im Youtube Channel ein enormes Potenzial von x25 und mehr zu. Doch der Coin hat auch praktischen Nutzen. So erhalten die Investoren des Coins auf 99Bitcoins Zugang zu exklusiven Lernmaterialien sowie exklusiven Events. Und wenn sie beim Lernen fleißig sind, erhalten sie zusätzlich noch weitere Tokens über die integrierte Learn-to-Earn-Funktion.

Als wäre das noch nicht genug, gibt es auch einen Staking-Pool, in den Anleger ihre Coins geben können und dafür derzeit mit einer fantastischen Rendite von 705 % pro Jahr belohnt werden. Da sich jetzt schon über 1,5 Mrd. Tokens im Pool befinden, könnte $99BTC bereits zum Start eine hohe Performance einfahren. Weil gestakte Tokens nämlich für eine Woche nach dem offiziellen Börsenstart gesperrt sind, könnte das für eine Verknappung des Angebots und in weiterer Folge für einen starken Kursanstieg sorgen.

Investiere jetzt in $99BTC.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.