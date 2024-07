© Foto: ZUMAPRESS.com | La Nacion - picture alliance



Konjunkturdaten und Politik dominieren den Währungsmarkt. Was in den kommenden Wochen wichtig wird.EUR / USD Nach der Aufregung um die vorgezogenen Parlamentswahlen in Frankreich blickt der Markt bei EUR / USD inzwischen wieder verstärkt auf Konjunkturdaten. Am kommenden Donnerstag werden Inflationsdaten aus den USA veröffentlicht. Die Konsensschätzungen gehen von keinen großen Veränderungen im Vergleich zu den jüngsten Zahlen aus und rechnen mit einer annualisierten Inflationsrate von 3,4 Prozent. Angesichts des Inflationsziels von 2 Prozent stellt sich die Frage, wie sich die Fed weiter positionieren wird. Der Markt rechnet erst im September mit einer weiteren Zinssenkung. Dass der …