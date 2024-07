NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing anlässlich der Auslieferungszahlen für Juni auf "Outperform" mit einem Kursziel von 210 US-Dollar belassen. Die Anleger dürften in diesem Jahr keine hohen Erwartungen an den Flugzeugbauer stellen, schrieb Analyst Ken Herbert in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Experte verwies unter anderem auf Qualitäts- und Produktionsprobleme sowie wichtige Veränderungen im Management. Die anstehende Leitmesse in Farnborough könnte aber positiv für die Bestellungen von Großraumflugzeugen sein, da die internationale Nachfrage nach Flugzeugen weiter steige./la/he



