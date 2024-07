Krypto Schock Prognose: Ist es erst der Anfang einer großen Korrektur?

Erneut haben Wale heute Druck auf Bitcoin und den Kryptomarkt ausgelöst. Dies hat die Stimmung sogar auf ein neues Tief gedrückt, weshalb die Frage aufkommt, ob die Doppeltop-Formation nun nach unten aufgelöst wird. Schließlich würde dies bedeutende Kursverluste nach sich ziehen. Was heute geschehen ist und Investoren bald beachten sollten, erfahren Sie jetzt in diesem Beitrag.

Deutsche Regierung verkauft erneut Bitcoin

Bereits die Rückgabe der Hälfte der Assets der Gläubiger der Kryptobörse Mt Gox, welche insgesamt 142.000 BTC umfassten, hat Bitcoin und den Kryptomarkt unter Druck gebracht. Hinzu kamen die Verkäufe der deutschen und US-amerikanischen Regierung.

Erst heute hat Deutschland weitere 6.306,9 BTC im Wert von 362,12 Mio. USD an diverse Wallets wie Kraken versendet. Somit sollen die fünf der Regierung zugehörigen Wallets noch auf 22.847 BTC im Wert von 1,32 Mrd. USD kommen, während es am 18. Juni 50.000 BTC waren.

https://x.com/ArkhamIntel/status/1810611088838279436

Insgesamt wurden an Flow Traders BTC im Wert von 371 Mio. USD, an Coinbase für 211 Mio. USD, an Bitstamp für 189 Mio. USD, an eine unbekannte Wallet für 60 Mio. USD, an Kraken für 45 Mio. USD und an Cumberland DRW für 8 Mio. USD verschickt.

Sentiment der Kryptoinvestoren erreicht neuen Tiefstand

Das gewichtete Sentiment der Investoren hat sich bei Bitcoin auf ein neues Tief von -0,46 bewegt. Dies ist ein Niveau, welches zuletzt am 11. Juni 2023 gesehen wurde, kurz nachdem die Rally des Kryptomarktes wieder fortgesetzt wurde.

Historisch betrachtet hat ein so niedriger Wert tendenziell eine Trendumkehr signalisiert. In anderen Fällen wurde die Korrektur jedoch stärker fortgesetzt, was das Sentiment sogar noch einmal deutlich weiter nach unten gezogen hat. In Kombination mit der Doppeltop-Formation des Bitcoin-Preises wirkt diese Konstellation aktuell jedoch etwas bedrohlicher.

Möglicherweise könnte eine Korrektur des US-amerikanischen Aktienmarktes erfolgen, da die Technologiewerte hohe Bewertungen erreicht haben. Zudem nehmen die Bedenken über die Monetarisierung von KIs zu, während die Investitionskosten steigen. Allerdings war dies einer der wichtigsten Narrativen der letzten Rally.

Fear and Greed Index | Quelle: CMC

Trotz dieses Sentiments konnte der Kryptomarkt dennoch heute die Marktkapitalisierung um 1,28 % auf 2,1 Bil. USD steigern. Viele vermuten auch, dass wir mit den 2,0 Bil. USD zuvor bereits den Boden gesehen haben könnten. Ebenso zeichnet sich eine potenzielle Bodenbildung beim CMC Fear and Greed Index ab, was auf eine mögliche Trendwende hindeutet.

Rede von Jerome Powell könnte weitere Impulse geben

Zuletzt hatte Powell immer wieder betont, dass er flexibel auf die wirtschaftlichen Bedingungen reagieren werde. Allerdings hatte er auch erwähnte, dass er nicht damit rechnet, dass es in diesem Zyklus noch einmal Zinserhöhungen geben werde. Jedoch werden trotz der hohen Inflation die Forderung nach Zinssenkungen lauter, um die Unternehmen und Verbraucher zu entlasten.

Am heutigen Tage hat der Vorsitzende der US-Notenbank Jerome Powell vor dem Bankenausschuss gesprochen. Dort sagte er, dass die Daten des ersten Quartals das Vertrauen in den Weg des Inflationspfads nicht bestätigt haben. Dieses würden sie jedoch für eine Zinssenkung benötigen. Dennoch erwähnte er, dass sie kleine Fortschritte in Richtung des Inflationsziels von 2 % gemacht haben.

Der Fed-Vorsitzende verwies aber auch auf die Gefahr einer zu frühen Lockerung der Zinsen, da dies die Inflation wieder antreiben kann. Dennoch erkannte er, dass eine zu späte Lockerung der Geldpolitik wiederum die Wirtschaft schwächen würde.

Zudem sagte Powell, dass die US-Wirtschaft in einem soliden Tempo wächst. Bezüglich des Arbeitsmarktes erkannte er die Abkühlung, dennoch empfand er ihn als stark und nicht überhitzt.

Tendenziell sind diese Aussagen eher als bärisch zu interpretieren, da sie die Aussichten auf eine Zinssenkung im Juli und vor allem September verschlechtert haben. Aber auch im November waren die Erwartungen aufgrund der US-Wahl sehr niedrig. Nun rechnen die Märkte nur noch zu 74,4 % im September mit einer Zinssenkung, anstelle von gestern 80,6 %, und 94,5 % im Dezember, statt zuvor 98,2 %.

Bis zur US-Wahl am 4. November und der ersten Zinssenkung könnte Bitcoin noch auf rund 44.000 USD fallen. Spätestens nach der Lockerung der Geldpolitik sollte der Markt dann jedoch schnell explodieren, wobei die Rally vermutlich bis Q2 oder Q3 und sogar Q4 2025 gehen könnte.

Mit 99Bitcoins werden Sie vom Novizen zum Krypto-Experten

In der schnelllebigen und technologiegetriebenen Welt hat die Bedeutung von Bildung zugenommen. Mit ihr können die Schlüssel erworben werden, welche die Türen zu lebensverändernden Möglichkeiten aufschließen. Eine der höchsten Renditen erzielen Anleger mit einem Investment in sich selbst und durch die Steigerung ihres Wissens.

Denn Menschen können nur begrenzt Zeit gegen Geld tauschen. Wesentlich lukrativer ist es hingegen, wenn man sein Wissen in Geld verwandelt. Genau an dieser Stelle setzt die über 11 Jahre gewachsene Bildungsplattform von 99Bitcoins an, welche diverse Fortbildungsmöglichkeiten über das bahnbrechende Bildungsportal offeriert.

Mithilfe von 99Bitcoins müssen Sie sich nicht mehr länger auf autodidaktisches Lernen verlassen, welches sich nicht selten durch Strukturlosigkeit und Lücken auszeichnet. Stattdessen können Sie es direkt von den Krypto-Experten erfahren, um Fehler zu vermeiden und Zeit zu sparen.

Besonders reizvoll wird 99Bitcoins durch seinen modernen Lernansatz. Denn es nutzt die Gamifizierung, welche sich erwiesenermaßen förderlich auf die Motivation und den Durchhaltewillen auswirkt. Aber auch das innovative Learn-to-Earn-Verfahren soll neue Maßstäbe auf dem Bildungsmarkt setzen.

Somit können sich Interessierte ein neues Standbein im lukrativen Kryptomarkt aufbauen, ob als Entwickler, Trader, Analyst oder sogar Gamer. Offeriert werden unterschiedlichste Themen in diversen Lernformaten wie Kurse, Anleitungen, Lerngruppen und einigen mehr. Somit soll für jeden das Richtige geboten werden.

Schon jetzt hat 99Bitcoins 709.000 Abonnenten und mehr als 2,84 Mio. Kursteilnehmer erzielt. Aber auch der Vorverkauf für das Bitcoin-Projekt konnte bereits 2,39 Mio. USD einnehmen. Ein Grund für die große Beliebtheit ist, dass es sich um einen Pionier auf dem spannenden Wachstumsmarkt der Tokenisierung der Bildung handelt.

Als Plattform für diverse Dozenten könnte das Projekt wesentlich schneller und leichter skalieren, da Zeit und Ressourcen für die Entwicklung eingespart werden. Außerdem kann somit leichter ein vielfältigeres Angebot offeriert werden, was einseitige Risiken eliminiert und die Chancen vergrößert. Zudem hat es bereits einen Entwicklungsvorsprung erzielt.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.