Verschiedene Sachverhalte haben bei Volkswagen im zweiten Quartal zu Belastungen des operativen Ergebnisses von bis zu 2,6 Milliarden Euro geführt. Der Konzern geht nicht davon aus, diese noch im laufenden Geschäftsjahr kompensieren zu können, und passt deshalb die Jahresprognose 2024 an und erwartet nun jeweils eine operative Umsatzrendite in der Bandbreite von 6,5 und 7,0 Prozent (bisher: 7,0 bis 7,5 Prozent). Die Prognose in Bezug auf die übrigen Kennziffern bleibt unverändert bestehen.Mehr dazu ...

