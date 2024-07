Der FSC stellt heute FSC Aligned for EUDR vor, um Unternehmen bei den erforderlichen Anpassungen für die kommende EU-Verordnung zu unterstützen

Der Forest Stewardship Council (FSC) gab heute die Einführung von FSC Aligned for EUDR bekannt. Die neue Lösung erleichtert Unternehmen die Einhaltung der EU-Verordnung über entwaldungsfreie Produkte (EUDR). Das Angebot zielt darauf ab, die komplexe Aufgabe der Anpassung an die EUDR-Anforderungen für Unternehmen, die mit forstwirtschaftlichen Erzeugnissen in Europa handeln, zu vereinfachen.

FSC Aligned for EUDR wird Unternehmen, die von der EUDR betroffen sind, durch zwei wesentliche Komponenten unterstützen:

1. FSC Aligned Certification for EUDR: Dieses Zusatzmodul, das seit dem 1. Juli 2024 erhältlich ist, basiert auf den bestehenden strengen FSC-Standards und berücksichtigt die spezifischen regulatorischen Anforderungen der EUDR im Hinblick auf die Risikobewertung, Sorgfaltspflicht und Transparenz in der Lieferkette.

2. FSC Aligned Reporting for EUDR: Dieses System zur Automatisierung der Datenzusammenstellung, das am 30. August 2024 auf den Markt kommt, wird Unternehmen bei der Erstellung der erforderlichen Due-Diligence-Berichte und -Erklärungen helfen und die Rückverfolgbarkeit und das Datenmanagement in komplexen Lieferketten verbessern.

"Die Entwaldung ist eine der Hauptauslöser der Krise von Klima und Biodiversität, und die EU trägt zu diesem Problem bei, indem sie einen erheblichen Anteil der Produkte konsumiert, die mit der Entwaldung in Verbindung stehen. Da die Frist im Dezember 2024 näher rückt, wollen wir Unternehmen bei der effizienten und effektiven Umsetzung dieser neuen Anforderungen unterstützen", so Marc Jessel, Chief System Integrity Officer und Leiter der EUDR-Anstrengungen des FSC. "Das kürzlich eingeführte FSC Aligned for EUDR nutzt unser Know-how im Bereich der nachhaltigen Forstwirtschaft, um Unternehmen jeder Größe eine maßgeschneiderte Lösung zur Erleichterung der EUDR-Konformität bereitzustellen."

Der FSC unterstützt bereits mehr als 20 Unternehmen bei der Implementierung von FSC Aligned Certification for EUDR im Rahmen seines Onboarding-Programms für Early Adopters. Keelong Foo, Direktor des thailändischen Latexlieferanten Tat Win, fasst seine Erfahrungen so zusammen: "Wir sind stolz auf unsere Teilnahme am Early-Adopter-Programm, das uns dazu befähigt hat, die EUDR-Anforderungen zu erfüllen. Die vereinfachte Risikobewertung durch das FSC Regulatory Module hat unsere Prozesse optimiert und hilft uns dabei, mögliche Risiken im Hinblick auf die Entwaldung innerhalb unserer Lieferkette zu erkennen, zu bewerten und zu minimieren. Wir können das FSC Regulatory Module nachdrücklich empfehlen."

Weitere Informationen über FSC Aligned for EUDR und darüber, wie die Lösung die wichtige Umstellung auf die Belieferung des EU-Marktes mit entwaldungsfreien Forstprodukten unterstützt, finden Sie unter www.fsc.org/EUDR oder erhalten Sie per E-Mail an EUDR@fsc.org.

Über den Forest Stewardship Council (FSC

Der FSC ist eine gemeinnützige Organisation, die eine bewährte Lösung für nachhaltige Forstwirtschaft bereitstellt. Derzeit sind weltweit über 150 Millionen Hektar Wald nach den FSC-Standards zertifiziert. Sie gelten unter NGOs, Verbrauchern und Unternehmen gleichermaßen als das strengste Forstzertifizierungssystem, um die heutigen Herausforderungen im Zusammenhang mit Entwaldung, Klima und biologischer Vielfalt zu bewältigen. Der FSC-Standard für Forstwirtschaft beruht auf zehn Prinzipien, die zahlreiche ökologische, soziale und ökonomische Faktoren berücksichtigen. Das FSC-Gütesiegel "Check Tree" kennzeichnet Millionen von Holzprodukten und bestätigt die Herkunft aus nachhaltiger Produktion vom Wald bis zum Verbraucher. www.fsc.org.

