Mahadevan Sethuraman soll das Wachstum in den Bereichen Zellkulturreagenzien, diagnostische Instrumente und Bioprozesslösungen vorantreiben

Boston BioProducts, ein etablierter Hersteller von Katalog- und kundenspezifischen Reagenzlösungen für die Biowissenschaften, gab heute die Ernennung von Mahadevan (Maha) Sethuraman, Ph.D. zum Head of Product Management bekannt.

Sethuraman bringt umfangreiche Erfahrungen im Produktmanagement und strategischen Marketing aus seiner achtjährigen Tätigkeit bei Thermo Fisher Scientific mit, wo er das Produktmanagement und Marketing für Puffer, Chemikalien und Reagenzien für den Life-Science-Bereich leitete. Sein Werdegang umfasst außerdem Positionen in den Bereichen Forschung und Entwicklung sowie Produktentwicklung bei den Diagnostik- und Biotechnologieunternehmen BioDesix und BG Medicines sowie ein Jahrzehnt akademischer Erfahrung in der Leitung von Kernlabors an der Texas Tech University und in der Proteomforschung an der Boston University.

"Mit seinen technischen Produkt- und Marktkenntnissen ist die Verstärkung unseres Teams durch Maha ein wichtiger Schritt in unserem Bestreben, unsere Kunden in den Bereichen Forschung, Diagnostik und Arzneimittelentwicklung besser zu bedienen", sagte Karan Sharma, Managing Director von Boston BioProducts. "Sein Fachwissen wird uns dabei helfen, unser Angebot an Zellkulturreagenzien, diagnostischen Instrumenten und GMP-Bioprozesslösungen weiter auszubauen."

Dieser jüngste Zuwachs im Vertriebsteam folgt auf die Ernennung der Branchenexperten Kammie McHugh als Head of Quality Regulatory und Matt Smart als Head of Process Excellence im November 2023. Damit unterstreicht Boston BioProducts sein Engagement für Exzellenz und Innovation, während das Unternehmen seine nächste Wachstumsphase vorantreibt.

Über Boston BioProducts

Seit fast 30 Jahren produziert und liefert Boston BioProducts grundlegende Reagenzien (Puffer, Lösungen, Medien und mehr) an Forscher, Diagnose- und Technologieplattformen und Arzneimittelentwickler weltweit. Dank der kundenspezifischen Reagenzienherstellung wird BBP zu einem verlängerten Arm Ihres Labors mit flexiblen Parametern zur Entwicklung der idealen Forschungs- und Produktionswerkzeuge. Das Ziel des Unternehmens ist es, die Reproduzierbarkeit von produkt- und prozesskritischen Reagenzien zu verbessern, damit Ihre Wissenschaft konsistent bleibt und vorankommt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.bostonbioproducts.com und folgen Sie uns auf LinkedIn.

