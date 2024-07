HAMBURG (dpa-AFX) - Die Hamburger Containerreederei Hapag-Lloyd blickt optimistischer auf das zweite Halbjahr. Da die zuletzt starke Nachfrage und die gestiegenen kurzfristigen Frachtraten die Erwartungen übertroffen hätten, werde in der zweiten Jahreshälfte mit einer über den bisherigen Erwartungen liegenden Ertragsdynamik gerechnet, hieß es in einer am Dienstagabend verbreiteten Mitteilung des Unternehmens.

Hapag-Lloyd rechnet daher nun für 2024 beim Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) mit 3,2 bis 4,2 Milliarden Euro. Bisher hatte das Unternehmen 2,0 bis 3,0 Milliarden Euro erwartet. Analysten rechneten im Mittel zuletzt mit 3,1 Milliarden Euro. 2023 hatte der Konzern 4,7 Milliarden Euro erwirtschaftet. Im ersten Halbjahr 2024 war das Ebitda um fast die Hälfte auf 1,8 Milliarden Euro geschrumpft.

Bei Anlegern kamen die Neuigkeiten gut an. Die Hapag-Llyod-Aktie legte auf der Handelsplattform Tradegate zuletzt um 6 Prozent im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs zu./he/la