Aktuelle Kursentwicklung

Die United Internet-Aktie erlebte heute einen Rückgang. Um 15:43 Uhr verzeichnete das Papier im XETRA-Handel ein Minus von 2,1 Prozent und notierte bei 20,06 EUR. Der Kurs bewegte sich dabei zwischen einem Höchststand von 20,50 EUR und einem Tagestief von 19,98 EUR. Insgesamt wurden 49.663 Aktien gehandelt. Ein 52-Wochen-Hoch von 25,06 EUR wurde am 25. Januar 2024 erreicht, während das Tief bei 12,40 EUR am 11. Juli 2023 lag. Analysten sehen aktuell einen fairen Wert von 30,97 EUR je Aktie und prognostizieren für das Jahr 2024 einen Gewinn von 1,90 EUR pro Aktie.

Finanzkennzahlen und Ausblick

Am 8. Mai 2024 präsentierte United Internet die Quartalszahlen für Q1 2024: Der Gewinn je Aktie betrug 0,35 EUR, ein Rückgang gegenüber 0,41 EUR im Vorjahr. Der Umsatz stieg leicht auf 1,57 Mrd. EUR, verglichen mit 1,54 Mrd. EUR im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Für das laufende Quartal werden die Zahlen am 8. August 2024 veröffentlicht, während die Q2 2025-Bilanz am 13. August 2025 erwartet wird. Experten prognostizieren zudem eine Dividende von 0,491 EUR für das aktuelle Jahr, geringfügig weniger als die 0,500 EUR je Aktie im Vorjahr.

Die Anleger von United Internet müssen sich auf mögliche Schwankungen einstellen, da die Aktie sowohl hohe als auch niedrige Kursniveaus innerhalb eines Jahres erlebt hat.

