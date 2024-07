Ein neuer Bericht eines unabhängigen Marktforschungsunternehmens hebt den Umfang, die Tiefe, die Granularität und die Qualität der ESG-Daten von Clarity AI hervor, die auf KI basieren

Clarity AI, das führende Technologieunternehmen im Bereich Nachhaltigkeit, gab heute bekannt, dass es als Leader in The Forrester Wave: ESG Data and Analytics Providers, Q3 2024 anerkannt wurde. Der Bericht benennt Leaders, Strong Performers, Contenders und Challengers, anhand von 25 Kriterien, um deren aktuelles Angebot und Strategie zu bewerten.

Clarity AI erhielt die höchste Punktzahl in den Kategorien "Aktuelles Angebot" und "Strategie" sowie die höchstmögliche Punktzahl in 21 Kriterien.

Der Bericht unterstreicht die wachsende Nachfrage nach umfassenden, genauen, transparenten und vergleichbaren ESG- und Klimadaten. Infolgedessen werden die Kunden von ESG-Daten und -Analysen ermutigt, Anbieter zu suchen, die "die Breite und Tiefe ihrer ESG- und Klimadaten und -Analysen ständig erweitern".

Laut der Analyse von Forrester "zeichnet sich Clarity AI durch die Breite, Tiefe, Granularität und Qualität seiner ESG-Daten aus …" und ist führend mit einer "hochgradig modularen und skalierbaren Plattform".

"Die Anerkennung als Leader in der Forrester-Bewertung beweist für uns unser Engagement für Innovation und Exzellenz bei ESG-Daten und -Analysen im weitesten Sinne. Wir glauben, dass diese Anerkennung nicht nur die harte Arbeit und das Engagement unseres Teams bestätigt, sondern auch das Vertrauen unterstreicht, das unsere Kunden in uns setzen", sagte Ángel Agudo, Chief Product Officer und Board Director bei Clarity AI.

Laut der Bewertung von Forrester:

Das Unternehmen zeichnet sich durch die Qualität seiner ESG-Daten aus. Clarity AI nutzt KI und maschinelles Lernen, um Daten zu sammeln, zu extrahieren und zu kartieren. Damit ist es "eine hervorragende Lösung für Kunden, die nachhaltige Auswirkungen, Klimakennzahlen und die wichtigsten negativen Auswirkungen (PAI) in die Entscheidungsfindung und Berichterstattung integrieren möchten".

Clarity AI war ein KI-Pionier. Das Unternehmen hat frühzeitig Klassifizierer für maschinelles Lernen, die Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP), generative vortrainierte Transformatoren (GPT) und große Sprachmodelle (LLMs) eingeführt. "Es zeichnet sich durch einen kundenorientierten Ansatz aus, der Nachhaltigkeitsexpertise und wissenschaftliche/evidenzbasierte Methoden mit modernster Technologie kombiniert."

Gen-AI-Fähigkeiten, um an der Spitze von Daten und Analysen zu bleiben

Die Anerkennung als KI-Pionier ist nicht nur das Ergebnis einer frühen Einführung. Clarity AI arbeitet ständig an der Verbesserung seiner Technologie und der Anpassung an die Anforderungen seiner Kunden.

Anfang 2024 stellte Clarity AI neue KI-Funktionen vor, die Finanzmarktteilnehmern die effektive Integration von Nachhaltigkeitsdaten in ihre Anlageprozesse ermöglichen. Mit Hilfe von Konversationsintelligenz, die von generativen KI-Modellen unterstützt wird, können Investoren mit komplexen Datensätzen interagieren, ihr Verständnis und Vertrauen in die Daten erhöhen und auf einfache Weise Erkenntnisse gewinnen. Diese neuen Tools reduzieren auch die zusätzliche manuelle Arbeit, indem sie die Offenlegungsberichte automatisch ausfüllen. Dadurch wird die Zeit, die für die Einhaltung der Vorschriften aufgewendet wird, auf eine strategischere Investmentanalyse und Entscheidungsfindung verlagert.

"Unser Ziel ist es, Führungskräfte mit den richtigen Daten und Werkzeugen auszustatten, um die Wirkung und Effektivität ihrer Entscheidungen zu erhöhen und einen neuen Standard für Effizienz in der Branche zu setzen. Wir glauben, dass die Bewertung von Forrester unsere Position als Pionier in der Branche stärkt, und wir planen, die Grenzen dessen, was bei ESG-Daten und -Analysen möglich ist, durch neue Produkte, die auf einer einzigartigen Kombination aus Technologie und nachhaltiger Finanzkompetenz aufbauen, weiter zu verschieben", fügte Agudo hinzu.

Den vollständigen Bericht von Forrester finden Sie hier.

Über Clarity AI

Clarity AI ist das führende Technologieunternehmen im Bereich Nachhaltigkeit, das fortschrittliche Technologie und KI einsetzt, um Investoren, Unternehmen, Regierungen und Verbrauchern datengestützte ökologische und soziale Erkenntnisse zu liefern. KI war von Anfang an das Herzstück des Angebots von Clarity AI. Es unterstützt eine vollständig flexible Reihe von Datenlösungen, Einblicken, Analysefähigkeiten und Tools, die für Portfoliomanagement, Unternehmensforschung und -engagement, Benchmarking, aufsichtsrechtliche Berichterstattung, Online-Banking und E-Commerce verwendet werden.

Im Investmentbereich betreut Clarity AI ein direktes Netzwerk von Kunden, die ein Vermögen von über 60 Billionen USD verwalten, darunter Unternehmen wie Invesco, Nordea, Lazard Asset Management und Santander. Unsere strategischen Partnerschaften mit Finanzinstituten wie BlackRock, der London Stock Exchange Group (LSEG), BNP Paribas, Caceis oder SimCorp ermöglichen es Tausenden von Anwendern, über ihre gewohnten Anlageplattformen auf die fortschrittlichen Datenanalysefunktionen von Clarity AI zuzugreifen und so einen nahtlosen Arbeitsablauf zu gewährleisten. Darüber hinaus profitieren Unternehmen und Verbraucher gleichermaßen von unseren Partnerschaften mit Plattformen wie Diligent, das eine Million Nutzer hat, oder Klarna, das derzeit über 150 Millionen Online-Käufer erreicht. Clarity AI hat Niederlassungen in Nordamerika, Europa und dem Nahen Osten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.clarity.ai

