Für manchen Beobachten Vorgänge an den Börsen vom Sternendeuten kaum zu unterscheiden. Das trifft besonders dann zu, wenn einige Einzeltitel vor symbolischen und dadurch psychologisch wichtigen Marken stehen. Genau dies ließ sich gleich zu Beginn der neuen Woche in mehrfacher Hinsicht beobachten.So konnte beispielsweise ASML (NL0010273215) gestern zum ersten Mal überhaupt die Linie bei 1.000 Euro hinter sich lassen und bei rund 1.010 Euro ein neues Allzeit-Hoch etablieren. Dass es im späteren Verlauf bis auf 999 Euro per Handelsschluss zurückging, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...