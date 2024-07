Washington (ots/PRNewswire) -Regierung hatte Noosphere-Gründer gezwungen, seine Anteile an Firefly Aerospace zu verkaufenNoosphere Venture Partners gab heute bekannt, dass die US-Regierung Dr. Max Polyakov und die mit ihm verbundenen Unternehmen von allen Auflagen befreit hat, die ihnen im Vorfeld der russischen Invasion in der Ukraine auferlegt wurden.Anfang 2022 verlangte das Committee on Foreign Investment in the United States zusammen mit dem U.S. Department of the Air Force, dass Noosphere und Polyakov alle ihre Anteile an Firefly Aerospace veräußern: Ein in Texas ansässiger Raketenhersteller, in den Polyakov mehr als 200 Millionen Dollar investierte und zu einem Unternehmen mit einem Wert von über 1 Milliarde Dollar ausbaute.Damals entschied die Regierung, dass Noosphere's Besitz von Firefly eine potentielle nationale Sicherheitsbedrohung darstellte. Polyakov bestritt vehement, dass er oder seine Unternehmen eine Bedrohung für die nationale Sicherheit der USA darstellten, befolgte jedoch die Veräußerungsanordnung, um die Bedenken der Regierung auszuräumen und Firefly zu erhalten.In einem Schreiben an Noosphere vom 31. Mai 2024 bestätigte das US-Finanzministerium, dass das Unternehmen und Polyakov von allen Bedingungen und Verpflichtungen entbunden sind, die am 28. Februar 2022 von der Regierung auferlegt wurden. Das US-Luftwaffenministerium hatte dies am 08. April 2022 mitgeteilt.Diese Freigaben der US-Regierung erlauben es Noosphere und Polyakov nun wieder, in die US-Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie zu investieren, gegebenenfalls vorbehaltlich der üblichen staatlichen Genehmigungen. Poljakow hat öffentlich sein Ziel erklärt, stärkere Partnerschaften zwischen der Ukraine und den Vereinigten Staaten in den Bereichen Raumfahrttechnologie, -hardware und -talent zu entwickeln - der Erfolg von Firefly Alpha ist dafür ein gutes Beispiel.View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/max-polyakov-und-noosphere-von-den-usa-von-den-vor-dem-russischen-einmarsch-in-die-ukraine-verhangten-beschrankungen-befreit-302192652.htmlPressekontakt:David Satterfield,david@gfbunting.comOriginal-Content von: Noosphere Venture Partners, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175627/5819730