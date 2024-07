Ältere Patienten stellen eine schnell wachsende Untergruppe für die therapeutische Verwendung von medizinischem Cannabis in den Bereichen Schmerzen, Schlaf, Lebensqualität und Komedikation dar

BERLIN, July 10, 2024(Studie zu medizinischem Cannabis für ältere Patienten, "MCOPS") ist eine multizentrische, prospektive Beobachtungsstudie, die die realen Auswirkungen des medizinischen Cannabiskonsums bei Patienten über 50 Jahren und unter Anleitung eines Gesundheitsdienstleisters untersucht.



Die MCOPS-Studie umfasste 299 Teilnehmer mit einem Durchschnittsalter von 66,7 Jahren. 62,2 % der Befragten waren weiblich. Ungefähr 90 % der Patienten wendeten medizinisches Cannabis zur Behandlung von Schmerzzuständen wie chronischen Schmerzen und Arthritis an. Diese Studie stellt der medizinischen und wissenschaftlichen Gemeinschaft die Auswirkungen von medizinischem Cannabis auf die Gesundheitsergebnisse vor, wobei der Schwerpunkt auf Schmerzen, Schlaf und Lebensqualität liegt.

Unter Anleitung und Betreuung in Bezug auf medizinisches Cannabis zeigt die MCOPS-Studie eine Korrelation mit Verbesserungen der Schmerzwerte, des Schlafs und der Lebensqualität bei einer immer noch wachsenden Untergruppe von Patienten. Es wurde eine signifikante Reduzierung der Komedikation beobachtet, was darauf hindeutet, dass die Behandlung mit medizinischem Cannabis eine kosteneffektive Option für diese Bevölkerungsgruppe sein kann.

José Tempero, Medical Director von Tilray, erklärte: "Unsere Beteiligung an dieser Initiative unterstreicht unser unerschütterliches Engagement, die medizinische Forschung voranzutreiben, und hebt unser Bestreben hervor, Produkte zu liefern, die die Ergebnisse der umfassenden Forschung unterstützen, die uns einen Schritt näher an die Erschließung des vollen therapeutischen Potenzials von medizinischem Cannabis bringen, insbesondere die Stärkung seiner Rolle als Behandlungsoption für eine alternde Bevölkerung."

Tilray Medical hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Leben von betroffenen Patienten durch den Zugang zu medizinischem Cannabis zu verändern und ihnen zu mehr Würde zu verhelfen. Heute ist Tilray Medical ein führender Anbieter von EU-GMP-zertifizierten medizinischen Cannabisprodukten in über 20 Ländern mit einem umfassenden Portfolio an THC- und CBD-Produkten. Tilray hat weltweit medizinische Studien in Europa, Kanada, den Vereinigten Staaten, Australien und Lateinamerika unterstützt, in denen die Wirksamkeit von medizinischem Cannabis zur Behandlung von Indikationen wie pädiatrischer Epilepsie, refraktärer pädiatrischer Epilepsie, krebsbedingter Übelkeit und Erbrechen, HIV, essentiellem Tremor, Brustkrebserkrankungen, posttraumatischer Belastungsstörung und Alkoholproblemen untersucht wurde.

Über Tilray Medical

Über Tilray Brands

