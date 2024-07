ETT iByond hat zusammen mit WorldVuer das Joint Venture WorldVuer iByond gegründet, um das weltweit erste Betriebssystem für künstliche Intelligenz, WiOS (WorldVuer iByond Operating System), zu entwickeln. Diese Kooperation zielt darauf ab, die Technologieportfolios globaler Unternehmen, multinationaler Konzerne, Staaten und Regierungen durch eine intelligente Interoperabilität, Innovationsgeschwindigkeit, KI und eine sichere Sicherheitsplattform zu modernisieren. "WiOS ist auf dem besten Weg, einer der nächsten großen Player zu werden, der neben Android und iOS den Weltmarkt prägt", so Michael Sutton, Chief Media Officer bei WorldVuer Inc.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240709548118/de/

Dr. Kenneth Ekow Andam, CEO of WorldVuer Inc. Christopher Condon, Chairman CEO of ETT iByond (Photo: Business Wire)

ETT iByond, das für seine hochmoderne Plattform Intelligent Interoperability AI bekannt ist, bietet eine nahtlose Integration und intelligente Lösungen, die Geschäftsabläufe in verschiedenen Branchen optimieren. Mit dem Ziel, die technologische Entwicklung zu beschleunigen, unterstützt die Plattform von iByond Unternehmen dabei, mithilfe der Leistungsfähigkeit von KI intelligentere Entscheidungen zu treffen, die Effizienz zu steigern und signifikante Kosteneinsparungen zu erzielen. Die iByond-Plattform wird privaten Verbrauchern die Technologieprodukte von WorldVuers bereitstellen. In dieses Projekt bringt WorldVuer sein existierendes Ökosystem von Kunden ein, das 25 Länder und 98 Millionen Haushalten umfasst und laut Schätzungen dieser Partnerschaft einen Jahresumsatz von mehr als 6 Milliarden US-Dollar mit Softwareabonnements beschert hat. Zudem verfügt WorldVuer über ein vielfältiges Portfolio von sieben wegweisenden Technologien, die dafür entwickelt wurden, die Grenzen der Innovation zu erweitern. Die Sicherheit steht bei der Entwicklung der Produkte von WorldVuer im Mittelpunkt. Durch weitreichende Cybersicherheitsmaßnahmen wird der größtmögliche Schutz der Benutzer gewährleistet.

"Wir begrüßen die Partnerschaft mit WorldVuer, einem Unternehmen, das unsere Vision von Innovation und Exzellenz teilt", erklärt Christopher Condon, Chairman und CEO bei ETT iByond. "Diese Partnerschaft wird uns dazu befähigen, ein einzigartiges KI-Betriebssystem mit einem Höchstmaß an Geschwindigkeit, Sicherheit und Datenanbindung zu liefern, das Regierungen und Unternehmen weltweit ermöglicht, in einer immer digitaleren Welt erfolgreich zu sein."

"Die Entwicklung eines innovativen KI-Betriebssystems, das die heutigen global vernetzten Cloud-Geräte in unseren Regionen und Ländern in eine effiziente, kooperative und dynamische interoperable Plattform verwandelt, die aktuelle und künftige Geräte unterstützt, macht diese Initiative zu einer vielversprechenden Gelegenheit für WorldVuer und ETT iByond", kommentiert Dr. Kenneth Ekow Andam, CEO bei WorldVuer Inc.

"Während wir weiterhin eine rasante KI-Einführung und starke Investitionstätigkeit in KI auf dem weltweiten Unternehmens- und Verbrauchermarkt beobachten, bietet das iByond-Betriebssystem von WorldVuer bahnbrechende Innovationen und Vorteile durch die Integration von Hardware, Software sowie Plattformtechnologien und -diensten. Geschwindigkeit, Sicherheit und Skalierung haben nun eine Ebene erreicht, die weit über die bisher verfügbaren Datenmanagement- und KI-Lösungen hinausgeht." Lanny Cohen, Vice-Chairman und CPO, ETT iByond

Über WorldVuer iByond

Bei WorldVuer iByond, einem Joint Venture, das modernste intelligente Technologien auf der Grundlage des iByond WiOS-Systems anbietet, stehen eine verbesserte Sicherheit, nahtlose Datenintegration, effektivere Datenverwaltung und produktivere Zusammenarbeit im Mittelpunkt. WorldVuer iByond bietet einen überragenden Datenschutz, ungehinderten Datenfluss, regulatorische Compliance und eine effiziente Kommunikation und hilft Unternehmen, ihre Produktivität, Kreativität und Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Weitere Informationen finden Sie unter www.worldvueribyond.com.

Über ETT iByond

ETT iByond ist ein führender Anbieter von transformativen Lösungen für Unternehmen mit Spezialisierung auf Software, Infrastruktur und Innovationen. iByond ermöglicht Unternehmen, ihre digitale Transformation voranzutreiben und neue Wege zu Wachstum und Erfolg im Zeichen eines rasch voranschreitenden Wandels der Geschäftsumgebung einzuschlagen, die die Menschheit durch intelligente Daten verbindet. Weitere Informationen unter www.ettworld.com.

Über WorldVuer

WorldVuer ist führend in der Entwicklung interaktiver Inhalte. Wir stellen Produkte her, die neue Lebensstile und Kommunikationsmöglichkeiten in Ihr Zuhause und Ihr Büro bringen. Durch den Kauf von WorldVuer-Produkten profitieren Sie von unseren Lösungen für neue aufstrebende Medien, die Sie und Ihre Familie zum Erfolg führen. Weitere Informationen unter www.wvistore.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240709548118/de/

Contacts:

jczelusniak@ettworld.com