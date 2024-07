Köln (ots) -Die Sportschau hat im Vorfeld des EM-Halbfinalspiels England gegen Niederlande (heute 21 Uhr, live im Ersten) mit dem ehemaligen englischen Nationalspieler und TV-Experten Gary Lineker gesprochen. Im exklusiven Interview mit dem ARD-Experten Thomas Hitzlsperger bezieht Lineker Stellung zu Englands Trainer Gareth Southgate und lobt die deutsche Mannschaft und das gesamte Turnier."Ich denke, dass Southgate nach der EURO gehen wird, egal, was passiert", sagte Gary Lineker gegenüber der Sportschau. Er betonte dabei zwar auch, dass Southgate der Mannschaft ein Zusammengehörigkeitsgefühl verliehen habe, das es lange nicht gegeben habe. Dennoch sei das Turnier eine harte Zeit für Southgate gewesen. Lineker selbst hatte als Experte des englischen Fernsehens den Trainer immer wieder für die Spielweise der Mannschaft kritisiert.Über die deutsche Mannschaft sagte Lineker, dass sie mit Spanien die beste Mannschaft des Turniers gewesen sei. Er lobte die "energetische, druckvolle und dynamische" Art Fußball zu spielen. Für die Zukunft der Nationalmannschaft sei er "sehr optimistisch". Ein positives Fazit zieht Lineker auch zum Turnier insgesamt. Er finde es großartig, dass die EM in einem fußballbegeisterten Land stattfinde. Deutschland habe einen "großartigen Job" gemacht.Das gesamte Interview mit Gary Lineker finden Sie auf sportschau.de.Ein Auszug des Interviews läuft heute ab 20:15 Uhr in der Vorberichterstattung zum EM-Halbfinale zwischen England und den Niederlanden (Anstoß 21 Uhr) im Ersten. Alexander Bommes präsentiert die Übertragung, gemeinsam mit dem Experten Bastian Schweinsteiger. Christina Graf kommentiert die Partie, als Co-Kommentator begleitet sie Thomas Broich.Im Anschluss an die Halbfinalübertragung meldet sich Stephanie Müller-Spirra ab ca. 23:30 Uhr live aus dem "Kuhhirten" in Bochum zum vorletzten Sportschau-EM-Kneipenquiz bei dieser EM. Zu Gast sind am Mittwochabend neben Fußball-Experte Norbert Dickel die Band Revolverheld sowie die Schauspielerin Nilam Farooq.Pressekontakt:WDR KommunikationTelefon 0221 220 7100kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5819736