Unruhen im chinesischen und japanischen Bankensektor und andauernde geopolitische Unsicherheiten halten den Preis der Edelmetalle hoch. Europa hat gerade gewählt, mehr Stabilität gibt es über die Ergbnisse aber nicht. Ganz im Gegenteil: Die Welt ist gespalten und dann noch die anstehende Wahl in den USA. Im Fernsehduell der Kandidaten Trump und Biden siegt der Faktenleugner klar über den Zerstreuten. Was soll der Wähler nun tun? Ein richtig gute Wahl springt nicht gerade ins Auge. Gibt es bald eine Umkehr der Globalisierung und eine Rückkehr zur Abschottung? Wird die Ukraine den russischen Angriff überstehen? Fragen über Fragen über Fragen. Wer etwas Sicherheit ins Depot bekommen möchte, sieht sich die 249 Liegenschaften von Globex Mining an. Hier schlummert Sicherheit und jede Menge Rendite.

