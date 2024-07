© Foto: LauraTara - pixabay.com



Auch am Dienstag konnte Bitcoin-Miner Hut 8 positive Nachrichten präsentieren. Bei seinen Expansionsbemühungen hat das Unternehmen einen Erfolg erzielt.Das Bitcoin-Mining-Unternehmen Hut 8 hatte am Dienstag erneut gute Nachrichten im Gepäck. Nach dem gefeierten Einstieg in das Geschäft mit künstlicher Intelligenz und der Aufnahme in den US-Gesamtmarktindex Russell 3000 treibt der Miner seine Expansionspläne mit Erfolg voran. Hut 8 sichert sich große Energiemenge Wie der Konzern in einer Pressemitteilung bekannt gab, hat sich Hut 8 für eine im US-Bundesstaat Texas geplante Serverfarm einen Energieliefervertrag mit einem Umfang von 205 Megawatt gesichert, die ab sofort zur Verfügung stehen …