The following instruments on XETRA do have their last trading day on 10.07.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 10.07.2024ISIN NameDE000LB1DWF8 LBBW ASG BONS SZ 17/24DE000LB1DWH4 LBBW VOW3 BONS SZ 17/24DE000LB1DWG6 LBBW R6C BONS SZ 17/24DE000LB1DV33 LBBW R6C BONS 17/24DE000LB1DVT1 LBBW VOW3 BONS SZ 17/24DE000LB1DV41 LBBW BONS BSKT 17/24DE000LB1DVN4 LBBW DAI BONS 17/24DE000LB1DVS3 LBBW VODI BONS SZ 17/24DE000LB1DU34 LBBW ASG BOS SZ 17/24DE000LB1DU75 LBBW BOS BSKT 17/24XS2200172653 PLT VII FIN.20/26 REGSDE000LB1DVR5 LBBW BAS BONS SZ 17/24XS2010029663 AGPS BONDCO 20/25DE000LB1DU26 LBBW DAI BOS SZ 17/24USU24724AJ23 DELL IN./EMC 19/24 REGSDE000LB1DU18 LBBW AXA BOS SZ 17/24US61166WAU53 MONSANTO 14/24DE000LB06D54 LBBW ENI BOA SZ P 15/24USY70750BL04 POSCO HOLD. 19/24 REGSDE000LB06EV5 LBBW AIR BOA SZ P 16/24USU07265AN84 BAY.US FI.II. 18/24 REGSDE000LB06EW3 LBBW BMW BOA SZ P 16/24DE000LB06EX1 LBBW DAI BOA SZ P 16/24XS1634532748 INTRUM AB 17/24REGSXS1634534017 INTRUM AB 2024 144ADE000LB06D47 LBBW BMW BOA SZ P 15/24DE000LB06DA1 LBBW SIE BOA SZ P 15/24IT0005320673 INTESA SANP.18/24 MTNDE000LB06DM6 LBBW BMW BOA SZ P 15/24XS1445725218 BNG BK 16/24 MTNDE000LB06DN4 LBBW DAI BOA SZ P 15/24XS1652965085 AGPS BONDCO 17/25DE000LB06DP9 LBBW R6C BOA SZ P 15/24XS1440976535 MOLSON COORS BEV. 16/24US759916AB50 REPLIGEN 19/24 CVXS2363244513 LUFTHANSA AG MTN 21/24US79466LAG95 SALESFORCE 21/24DE000RLP1312 RHEINL.PF.SCHATZ.21/24VARAU3CB0217826 KOMMUNALBK 14/24 MTNDE000LB1DWV5 LBBW BMW BONS SZ 17/24DE000LB1DWW3 LBBW DAI BONS SZ 17/24DE000LB1DZS4 LBBW LHA BONS SZ 17/24DE000LB1DZV8 LBBW ASG BONS SZ 17/24DE000LB1DY48 LBBW DTE BONS SZ 17/24DE000LB1DY55 LBBW REP BONS SZ 17/24DE000LB1DZT2 LBBW BAYN BONS SZ 17/24DE000LB1DYK4 LBBW VOW3 BONS SZ 17/24DE000LB1DYR9 LBBW BOS BSKT 17/24DE000LB1DY30 LBBW DAI BONS SZ 17/24DE000LB1DYJ6 LBBW VODI BONS SZ 17/24DE000LB1DYH0 LBBW DTE BONS SZ 17/24DE000LB1DYF4 LBBW BAS BONS SZ 17/24DE000LB1DXG4 LBBW BONS BSKT 17/24DE000LB1DYG2 LBBW DAI BONS SZ 17/24DE000LB1DWY9 LBBW BONS BSKT 17/24XS2499691330 OTP BNK 22/25 FLRMTNDE000LB1DW32 LBBW BHP1 BONS 17/24DE000DW6CWL2 DZ BANK IS.A1806XS1087831688 ACEA S.P.A. 14/24 MTN 1XS1844094885 MEDIOBCA 18/24 MTNXS2020061326 CHONG HING 19/UND. FLRMTNUS91282CCL37 USA 21/24DE000RLP1320 RHEINL.PF.SCHATZ.V.2021DE000LB06CN6 LBBW ALV BOA SZ P 15/24XS1640492994 FIDELITY NA.INF. 17/24DE000LB06C97 LBBW R6C BOA SZ P 15/24FR0013396512 ORANGE 19/24 MTNDE000LB01ZX7 LBBW VOW3 BOA SZ P 15/24USU9226VAC10 VISTRA OP.C. 19/24 REGSDE000LB06CC9 LBBW VOW3 BOA SZ P 15/24NL0010733424 NEDERLD 14-24DE000LB06CB1 LBBW DAI BOA SZ P 15/24XS1638075488 EDP FIN. 17/24 REGSDE000LB06CP1 LBBW VOW3 BOA SZ P 15/24XS2027364244 LOGICOR FIN. 19/24 MTNDE000LB01ZW9 LBBW BMW BOA SZ P 15/24FR0013396447 BPCE 19/24 MTNXS1064049767 WUERTTEMB.LEBENSVER.14/44DE000LB06E87 LBBW DAI BOA SZ P 16/24XS1564325550 LANDWIRT.R.BK 17/24 MTNDE000LB06E95 LBBW R6C BOA SZ P 16/24XS1079848369 ONGC VIDESH 14/24 REGSDE000LB01ZV1 LBBW AXA BOA SZ P 15/24XS2022388586 OTP BNK 19/29US756109AQ72 REALTY INCOME 2024XS1133551405 EIB EUR.INV.BK 14/24 FLRXS1881014374 EIB EUR.INV.BK 18/24 MTNDE000A12T0G1 BERLIN, LAND LSA14/24A442US524901AT22 LEGG MASON 2024US42809HAF47 HESS CORP. 14/24DE000LB1DZU0 LBBW DAI BONS SZ 17/24ES0205032008 FERROVIAL EMIS. 14/24DE000LB1DZW6 LBBW VODI BONS SZ 17/24DE000LB06E79 LBBW BMW BOA SZ P 16/24DE000A2E4A94 BDT MEDIA AUTOM.ANL 17/24DE000DK0B4A8 DEKA IHS SERIE 7294AT0000A28KX7 OESTERREICH 19/24 MTN